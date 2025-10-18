Awaryjne lądowanie samolotu Air China na lotnisku w Szanghaju. Maszyna została tam skierowana po tym, jak w luku na bagaż podręczny wybuchł ogień. Zapaliła się bateria litowa przewożona przez jednego z pasażerów. Nikomu nic się nie stało.

  • Komercyjny lot Air China został przekierowany do Szanghaju w sobotę, 18 października.  
  • Powodem była zapalona bateria litowa w bagażu podręcznym jednego z pasażerów.  
  • Incydent miał miejsce na pokładzie samolotu lecącego z Hangzhou do Inczhon pod Seulem.  
  • Więcej informacji z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Zobacz również:

Gigantyczny karambol na autostradzie. 50 aut, poważnie ranni

Komercyjny lot pasażerski obsługiwany przez Air China został bezpiecznie przekierowany do Szanghaju w sobotę (18 października) po tym, jak zapaliła się bateria litowa znajdująca się w bagażu podręcznym jednego z pasażerów. Informację przekazały linie lotnicze.

Do incydentu doszło na pokładzie samolotu Air China, który leciał z Hangzhou we wschodnich Chinach do międzynarodowego portu lotniczego Inczhon w pobliżu Seulu w Korei Południowej.

"Do samozapłonu baterii litowej doszło w bagażu podręcznym pasażera, umieszczonym w schowku bagażowym nad siedzeniem podczas lotu CA139" - poinformowały linie lotnicze w oświadczeniu zamieszczonym na chińskiej platformie społecznościowej Weibo.

"Załoga natychmiast zareagowała na sytuację zgodnie z procedurami. Nikt nie ucierpiał" - czytamy w oświadczeniu.

Samolot został przekierowany na międzynarodowe lotnisko Szanghaj Pudong. Tam lądował awaryjnie.

Na filmach opublikowanych w sieci zarejestrowano płomienie buchające z górnego schowka bagażowego. Widać też nerwowo biegających pasażerów i personel samolotu.

Z danych z serwisu Flightradar24 śledzącego ruch lotniczy wynika, że samolot wystartował z Hangzhou o godzinie 9:47 czasu lokalnego.

Samolot wylądował w Szanghaju krótko po godzinie 11:00 czasu lokalnego.