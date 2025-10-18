Awaryjne lądowanie samolotu Air China na lotnisku w Szanghaju. Maszyna została tam skierowana po tym, jak w luku na bagaż podręczny wybuchł ogień. Zapaliła się bateria litowa przewożona przez jednego z pasażerów. Nikomu nic się nie stało.

Maszyna leciała z Hangzhou do Inczhon (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Komercyjny lot Air China został przekierowany do Szanghaju w sobotę, 18 października.

Powodem była zapalona bateria litowa w bagażu podręcznym jednego z pasażerów.

Incydent miał miejsce na pokładzie samolotu lecącego z Hangzhou do Inczhon pod Seulem.

Komercyjny lot pasażerski obsługiwany przez Air China został bezpiecznie przekierowany do Szanghaju w sobotę (18 października) po tym, jak zapaliła się bateria litowa znajdująca się w bagażu podręcznym jednego z pasażerów. Informację przekazały linie lotnicze.

Do incydentu doszło na pokładzie samolotu Air China, który leciał z Hangzhou we wschodnich Chinach do międzynarodowego portu lotniczego Inczhon w pobliżu Seulu w Korei Południowej.

"Do samozapłonu baterii litowej doszło w bagażu podręcznym pasażera, umieszczonym w schowku bagażowym nad siedzeniem podczas lotu CA139" - poinformowały linie lotnicze w oświadczeniu zamieszczonym na chińskiej platformie społecznościowej Weibo.