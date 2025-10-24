140 połączeń do 34 krajów, 26 linii lotniczych i blisko 6,5 miliona miejsc – tak prezentuje się zimowy rozkład lotów Kraków Airport na sezon 2025/2026. Władze portu zapowiadają rekordowy sezon i nowe, atrakcyjne kierunki dla podróżnych

/ Shutterstock

Największa siatka połączeń w historii lotniska

Od najbliższej niedzieli pasażerowie korzystający z Kraków Airport będą mieli do dyspozycji aż 140 połączeń do 34 krajów, obsługiwanych przez 26 przewoźników.

To o 25 procent więcej miejsc niż w poprzednim sezonie zimowym. Prezes lotniska, Łukasz Strutyński, podkreśla, że to rekordowy rozkład, który ma zadowolić nawet najbardziej wymagających podróżnych.

Wchodzimy w zimę z siatką bardzo bogatą, w której jest 140 połączeń do 34 krajów, realizowanych przez 26 przewoźników – powiedział.

Nowe kierunki i więcej lotów

Wśród nowości na zimę 2025/2026 znalazły się cztery połączenia uruchamiane przez Wizz Air, w tym dwa do miast, które dotąd nie miały bezpośrednich lotów z Krakowa: Bilbao w Hiszpanii oraz Werona we Włoszech. Wizz Air będzie także latał do Tallina i Wilna.

Ryanair, drugi bazowy przewoźnik, zwiększy częstotliwość lotów do Sofii i Bukaresztu.

EasyJet, druga co do wielkości tania linia lotnicza w Europie, wprowadzi bezpośrednie połączenie do Liverpoolu i utrzyma połączenie do Genewy.

Dyrektor pionu handlowego Kraków Airport, Paweł Galiak, zapowiada, że nadchodzący sezon będzie najbardziej intensywny w historii lotniska.

Wspólnie z 26 przewoźnikami operującymi z naszego lotniska zaoferujemy blisko 6,5 miliona foteli, co powinno się przełożyć na blisko 25 procentowy wzrost sezon do sezonu – poinformował.

W sezonie zimowym kontynuowane będą również połączenia uruchomione w tegorocznym sezonie letnim, m.in. do Paryża Orly (PLL LOT) oraz do Kopenhagi (SAS).

Władze lotniska przewidują, że w każdym miesiącu sezonu zimowego Kraków Airport obsłuży ponad milion pasażerów.

Dzienny rekord ruchu spodziewany jest 19 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia – wtedy port planuje obsłużyć ponad 55 tysięcy osób w ciągu jednego dnia.

Kraków Airport – lider wśród lotnisk regionalnych

Kraków Airport to drugie pod względem liczby obsługiwanych pasażerów lotnisko w Polsce i największy port regionalny.

W 2024 roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozowana liczba pasażerów ma sięgnąć 13 milionów.