Tunel na granicy - nowe wyzwanie dla służb

Funkcjonariusze straży granicznej z Podlasia podczas rutynowych działań natrafili na tunel w pobliżu granicy z Białorusią. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, tunel został wykopany z terytorium Białorusi i sięga 20 metrów w głąb Polski.

Minister Kierwiński zapewnił, że polsko-białoruska granica jest skutecznie chroniona dzięki nowoczesnym systemom elektronicznym. Na granicy funkcjonuje 5-metrowa bariera wyposażona w tysiące kamer i zaawansowany sprzęt monitorujący. Odkrycie tunelu rodzi jednak pytania o skuteczność tych zabezpieczeń i potencjalne nowe metody nielegalnego przekraczania granicy.

/ Straż Graniczna

To już drugi tunel wykopany pod polsko-białoruską granicą mający służyć migrantom. Pierwszy został ujawniony we wrześniu tego roku w rejonie działania Placówki SG w Narewce.

Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią

Od 2021 roku Białoruś, pod rządami Alaksandra Łukaszenki, odmawia ograniczenia przepływu migrantów przez swoje terytorium do krajów Unii Europejskiej. Sytuacja ta doprowadziła do poważnego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Polska odpowiedziała budową nowoczesnej bariery elektronicznej, jednak odkrycie tunelu pokazuje, że problem nielegalnych przekroczeń granicy pozostaje aktualny.

Funkcjonariusze straży granicznej poinformowali, że tylko w czwartek zanotowano ponad 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Próby jej sforsowania podjęte zostały zarówno na odcinku lądowym, jak i przez graniczną rzekę Świsłocz. W 2025 r. funkcjonariusze SG ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.