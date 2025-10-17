Funkcjonariusze straży granicznej z Podlasia znaleźli w pobliżu granicy z Białorusią tunel. O sprawie poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.

Zobacz również:

  • Straż graniczna odkryła tunel w pobliżu granicy z Białorusią.
  • Tunel zaczyna się na terytorium Białorusi i kończy 20 metrów po stronie polskiej.
  • O sprawie poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
  • Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Funkcjonariusze straży granicznej z Podlasia natrafili na tunel prowadzący z Białorusi na terytorium Polski. O znalezisku poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Tunel ciągnie się na długości około 20 metrów po polskiej stronie i kończy się na prywatnej, niezamieszkanej posesji. Sprawa budzi poważne obawy o bezpieczeństwo granicy i skuteczność zabezpieczeń przed nielegalnym przekraczaniem granicy. 

Podkop został odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim, a dostrzegli go funkcjonariusze w rejonie działania placówki SG w Michałowie. 

Tunel na granicy - nowe wyzwanie dla służb

Funkcjonariusze straży granicznej z Podlasia podczas rutynowych działań natrafili na tunel w pobliżu granicy z Białorusią. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, tunel został wykopany z terytorium Białorusi i sięga 20 metrów w głąb Polski.

Minister Kierwiński zapewnił, że polsko-białoruska granica jest skutecznie chroniona dzięki nowoczesnym systemom elektronicznym. Na granicy funkcjonuje 5-metrowa bariera wyposażona w tysiące kamer i zaawansowany sprzęt monitorujący. Odkrycie tunelu rodzi jednak pytania o skuteczność tych zabezpieczeń i potencjalne nowe metody nielegalnego przekraczania granicy.

To już drugi tunel wykopany pod polsko-białoruską granicą mający służyć migrantom. Pierwszy został ujawniony we wrześniu tego roku w rejonie działania Placówki SG w Narewce.

Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią

Od 2021 roku Białoruś, pod rządami Alaksandra Łukaszenki, odmawia ograniczenia przepływu migrantów przez swoje terytorium do krajów Unii Europejskiej. Sytuacja ta doprowadziła do poważnego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Polska odpowiedziała budową nowoczesnej bariery elektronicznej, jednak odkrycie tunelu pokazuje, że problem nielegalnych przekroczeń granicy pozostaje aktualny.

Funkcjonariusze straży granicznej poinformowali, że tylko w czwartek zanotowano ponad 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Próby jej sforsowania podjęte zostały zarówno na odcinku lądowym, jak i przez graniczną rzekę Świsłocz. W 2025 r. funkcjonariusze SG ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.