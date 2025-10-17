Funkcjonariusze straży granicznej z Podlasia znaleźli w pobliżu granicy z Białorusią tunel. O sprawie poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
- Straż graniczna odkryła tunel w pobliżu granicy z Białorusią.
- Tunel zaczyna się na terytorium Białorusi i kończy 20 metrów po stronie polskiej.
- O sprawie poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
Funkcjonariusze straży granicznej z Podlasia natrafili na tunel prowadzący z Białorusi na terytorium Polski. O znalezisku poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Tunel ciągnie się na długości około 20 metrów po polskiej stronie i kończy się na prywatnej, niezamieszkanej posesji. Sprawa budzi poważne obawy o bezpieczeństwo granicy i skuteczność zabezpieczeń przed nielegalnym przekraczaniem granicy.
Podkop został odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim, a dostrzegli go funkcjonariusze w rejonie działania placówki SG w Michałowie.