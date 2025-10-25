"Nie planuję spotkania z Władimirem Putinem, dopóki nie uznam, że osiągnięto porozumienie prowadzące do zapewnienia pokoju między Rosją a Ukrainą" - powiedział w Dosze dziennikarzom prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Donald Trump / EPA/FRANCIS CHUNG / POOL / East News

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie, nie będę tracić mojego czasu - powiedział Trump reporterom w Dosze. Jego Air Force One zatrzymał się tam na tankowanie. Prezydent wykorzystał ten czas na spotkanie z emirem Kataru Tamimem bin Hamadem al-Sanim.

Od zawsze mam dobre stosunki z Władimirem Putinem, ale to jest bardzo rozczarowujące. Myślałem, że to się uda zrobić (zakończyć wojnę w Ukrainie - red.) przed pokojem na Bliskim Wschodzie - dodał.

W piątek doradca Putina Kirył Dmitriew, powiedział w wywiadzie dla CNN, że jego zdaniem Rosja, Stany Zjednoczone i Ukraina są bliskie dyplomatycznego rozwiązania, które zakończy wojnę w Ukrainie. Podkreślał także, że spotkania Putin-Trump nie odwołano ostatecznie i że obaj przywódcy prawdopodobnie spotkają się w późniejszym terminie.

Planowany szczyt został zawieszony we wtorek. Trump powiedział, że odwołał planowane spotkanie z Putinem w Budapeszcie z powodu braku postępów w wysiłkach dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny i poczucia, że termin ten nie jest odpowiedni.

Donald Trump rozpoczął dziś podróż dyplomatyczną do Azji, podczas której ma spotkać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Do rozmowy ma dojść w czwartek w Korei Południowej. Będzie to ich pierwsze spotkanie twarzą w twarz podczas drugiej kadencji Trumpa.

Amerykański prezydent liczy, że po tej rozmowie przywódca Chin nakłoni Władimira Putina do rozmów pokojowych.

Postępy w Strefie Gazy

Prezydent USA został zapytany przez dziennikarzy także o sytuację w Strefie Gazy. Zapewnił, że wysiłki na rzecz stabilizacji w regionie postępują. To powinien być trwały pokój - powiedział Trump.

Oświadczył także, że Katar będzie gotów wysłać siły pokojowe, jeśli zajdzie taka potrzeba i pochwalił ten kraj jako wielkiego sojusznika, i kluczowego gracza w zapewnieniu stabilności w Gazie.