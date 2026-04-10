Ceny biletów na mundial 2026 przyprawiają o zawrót głowy. FIFA, organizator tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej, właśnie wprowadziła nowe, jeszcze droższe kategorie wejściówek. Za najlepsze miejsca na mecz otwarcia w USA trzeba zapłacić nawet 4105 dolarów.
W zeszłym tygodniu bilety pierwszej kategorii na spotkanie USA z Paragwajem w Inglewood kosztowały "zaledwie" 2735 dolarów. Teraz pojawiły się jeszcze lepsze miejsca - i jeszcze wyższe ceny. Za wejściówki drugiej kategorii trzeba zapłacić od 1940 do 2330 dolarów.
Prawdziwy szok czeka jednak tych, którzy marzą o zobaczeniu finału na żywo. FIFA podniosła najwyższą cenę biletu na mecz finałowy, który odbędzie się 19 lipca w East Rutherford, aż do 10 990 dolarów. Dla porównania, jeszcze niedawno takie wejściówki kosztowały 8680 dolarów. Bilety drugiej kategorii podrożały do 7380 dolarów, a trzeciej - do 5785 dolarów.
Sprzedaż biletów na mundial ruszyła pełną parą 1 kwietnia. Wcześniejsze fazy przyniosły ponad milion sprzedanych wejściówek na ponad 500 milionów zgłoszeń. Organizatorzy spodziewają się, że na 16 stadionach w USA, Meksyku i Kanadzie pojawi się nawet siedem milionów widzów.
Nie wszyscy jednak są zachwyceni polityką cenową FIFA. Europejska Federacja Kibiców (ESF) złożyła skargę do Komisji Europejskiej, zarzucając federacji "niejasne i nieuczciwe" procedury zakupowe. Do protestu dołączyły również Euroconsumers oraz Europejska Federacja Sportu (FSE), oskarżając FIFA o nadużywanie pozycji monopolisty.
FIFA broni się, tłumacząc wysokie ceny "szalonym" popytem. Prezydent federacji Gianni Infantino podkreśla, że dostępne są także tańsze bilety - w cenie 60 dolarów - zarezerwowane dla oficjalnych klubów kibica. Według FSE, ta pula została jednak już praktycznie wyczerpana.
Mistrzostwa świata odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca w 16 miastach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
Mecz otwarcia pomiędzy Meksykiem a RPA odbędzie się a legendarnym Estadio Azteca w Mexico City.