Szymon Marciniak po raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych sędziów świata - FIFA powierzyła mu prowadzenie meczów podczas nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Wśród nominowanych arbitrów z Polski są także Tomasz Kwiatkowski, Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.

Szymon Marciniak znalazł się w elitarnym gronie 52 głównych arbitrów, którzy poprowadzą spotkania podczas tegorocznych mistrzostw świata. Dla 45-letniego sędziego z Płocka będzie to już trzeci mundial - wcześniej pracował podczas turniejów w Rosji w 2018 roku oraz w Katarze w 2022 roku.

Cztery lata temu Marciniak zapisał się w historii futbolu, prowadząc finałowy mecz, w którym Argentyna pokonała Francję po serii rzutów karnych .

Oprócz Marciniaka, FIFA powołała także innych polskich sędziów. Tomasz Kwiatkowski będzie pełnił funkcję sędziego VAR, natomiast Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik zostali nominowani jako asystenci. Informację o nominacjach przekazał blog "Law 5 - The Referee", powołując się na oficjalne źródła FIFA.

Prestiż i zaufanie

Nominacja dla Szymona Marciniaka i jego zespołu to potwierdzenie wysokiej pozycji polskich arbitrów na arenie międzynarodowej. Ich doświadczenie i profesjonalizm zostały docenione przez światową federację piłkarską, co daje nadzieję na kolejne sukcesy podczas najważniejszego piłkarskiego turnieju globu.