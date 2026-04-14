Reprezentacja Ghany ma nowego selekcjonera. To Portugalczyk Carlos Queiroz poprowadzi ekipę z Afryki na tegorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Carlos Queiroz

Ghana podczas mundialu 2026 zagra w grupie L z Chorwacją, Anglią i Panamą.

73-letni Carlos Queiroz zrezygnował ze stanowiska trenera Omanu w zeszłym miesiącu po tym, jak drużyna nie zakwalifikowała się na mundial w Ameryce Północnej.

Ghana rozstała się z trenerem Otto Addo po towarzyskich porażkach z Austrią i Niemcami w marcu.

Queiroz doprowadził Portugalię do 1/8 finału mistrzostw świata w 2010 roku, a później prowadził Iran w trzech ostatnich edycjach turnieju, odnosząc trzy zwycięstwa w 13 meczach. Urodzony w Mozambiku były bramkarz był także trenerem reprezentacji Egiptu, Japonii, Kolumbii i RPA.

Pracę szkoleniową rozpoczął w Portugalii z reprezentacją młodzieżową, z którą dwukrotnie - w 1989 i 1991 roku - zdobył tytuł mistrza świata. W 1990 został selekcjonerem reprezentacji A, ale nie udało mu się z nią awansować na mundial w 1994 roku.

