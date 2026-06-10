Pojawiło się nowe obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw. Będą one obowiązywać w czwartek. Stawki za wszystkie paliwa, których cena jest obecnie regulowana, będą niższe o kilka groszy za litr.

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Zgodnie z decyzją ministra energii w czwartek 11 czerwca litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,43 zł. Oznacza to niewielki spadek maksymalnych stawek każdego z paliw w porównaniu ze środą.

Maksymalna cena benzyny 95 będzie w czwartek niższa o 4 grosze za litr, benzyny 98 - o 5 gr/l, a oleju napędowego o 3 gr/l.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.