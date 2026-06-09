Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest od kilku lat chętnie wybieraną formą opodatkowania zarówno przez początkujących przedsiębiorców, jak i osoby prowadzące działalność od dłuższego czasu. Jego popularność wynika z prostoty rozliczeń i często niższego obciążenia podatkowego. Wielu zapomina jednak, że wybór ryczałtu ma też konkretne konsekwencje dla wysokości składki zdrowotnej. Poniżej wyjaśniamy, jak wyliczyć składki ZUS na ryczałcie w 2026 roku.

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Jaka jest wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie?

O tym, jaki ZUS na ryczałcie trzeba płacić, decyduje w znacznej mierze składka zdrowotna. W przypadku tej formy opodatkowania obowiązuje szczególny mechanizm wyliczania tej daniny - inny niż przy skali podatkowej czy podatku liniowym. Składka nie zależy od bieżącego dochodu, lecz od wysokości rocznych przychodów przedsiębiorcy.

Składka zdrowotna na ryczałcie wynosi 9% podstawy. Podstawą jest odpowiednio 60%, 100% i 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku. Wobec tego w 2026 roku obowiązują trzy progi.

Jaka jest wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie? Roczny przychód Podstawa Miesięczna składka zdrowotna Do 60 000 zł 5 537,18 zł 498,35 zł Od 60 000 do 300 000 zł 9 228,64 zł 830,58 zł Powyżej 300 000 zł 16 611,55 zł 1 495,04 zł

Na ryczałcie można odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych, co obniża podstawę opodatkowania i w praktyce zmniejsza należny podatek.

Składki społeczne (emerytalna, rentowa, chorobowa) na ryczałcie

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne jest co do zasady identyczna niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Forma opodatkowania wpływa przede wszystkim na sposób rozliczania podatku i składki zdrowotnej. W 2026 roku pełne składki społeczne przy standardowej podstawie wynoszą łącznie ok. 1 926,76 zł miesięcznie, a bez składki chorobowej ok. 1 788,29 zł

Przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie na ryczałcie, podobnie jak w przypadku innych form, mogą korzystać z ulg ZUS:

● Ulga na start - przez pierwsze 6 miesięcy brak składek społecznych, tylko zdrowotna.

● Preferencyjne składki ZUS - przez 24 pełne miesiące składki społeczne liczone są od obniżonej podstawy wynoszącej co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku oznacza to podstawę 1 441,80 zł. Miesięczne składki społeczne wynoszą 456,18 zł z ubezpieczeniem chorobowym i 420,86 zł bez chorobowego.

● Mały ZUS Plus - ulga dostępna maksymalnie przez maksymalnie 36 miesięcy w każdym okresie 60 miesięcy prowadzenia działalności. Podstawa zależy od dochodu z poprzedniego roku i w 2026 roku musi mieścić się w przedziale 1 441,80-5 652,00 zł.

Kiedy warto wybrać ryczałt?

Ryczałt jest korzystny przede wszystkim dla osób prowadzących działalność o stosunkowo niskich kosztach uzyskania przychodu, którym zależy na prostym sposobie rozliczaniu podatku. W praktyce często wybierają go freelancerzy, specjaliści IT, marketingowcy, konsultanci, twórcy kreatywni, ale również przedstawiciele zawodów medycznych czy architekci.

Warto pamiętać, że stawka ryczałtu zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Przykładowo: ryczałt 8,5% obowiązuje przy większości usług, które nie zostały przypisane do wyższych stawek. Opłacalność ryczałtu w porównaniu ze skalą podatkową rośnie wraz z poziomem przychodu i maleje, gdy udział kosztów w przychodzie jest wysoki.

Jak zmienić formę opodatkowania na ryczałt?

Zakładając działalność gospodarczą, formę opodatkowania wybiera się już w chwili rejestracji firmy. Zmiana jest możliwa raz w roku. Oświadczenie należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku. Najwygodniej zrobić to przez aktualizację wniosku w CEIDG na biznes.gov.pl.

Zakładając biznes przez wniosek na Firmove.pl, możesz skorzystać z wbudowanego kalkulatora form opodatkowania, z pomocą którego oszacujesz scenariusze rozliczeń w różnych opcjach. Dzięki temu będziesz w stanie podjąć świadomą decyzję. Sam proces rejestracji firmy na Firmove.pl możesz przejść samodzielnie lub z pomocą księgowej od ING. We wniosku oprócz przydatnych narzędzi znajdziesz też objaśnienia interaktywnego asystenta, dzięki którym uzupełnianie poszczególnych pól pójdzie Ci sprawniej.