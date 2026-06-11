Chiny niespodziewanie odwołały dwa zaplanowane na czerwiec spotkania z przedstawicielami UE. Ujawnił to dzisiaj brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na źródła. Choć nie podano oficjalnego powodu decyzji chińskich władz, tego rodzaju taktyka dyplomatyczna jest często stosowana do sygnalizowania niezadowolenia.

Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping / IMAGO/Kristina Solovyova/Imago Stock and People/East News / East News

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Nagła decyzja Pekinu

"Dwie tury rozmów zaplanowane na ten miesiąc zostały odwołane przez stronę chińską z niewielkim wyprzedzeniem" – poinformowała "FT" osoba zaznajomiona ze sprawą.

Rozmowy miały obejmować dyskusję na szczeblu ministerialnym dotyczącą kwestii cyfrowych oraz drugie, osobne spotkanie z udziałem Olofa Skooga, zastępcy sekretarza generalnego unijnej służby dyplomatycznej.

Jak ocenia "FT", Pekin próbuje w ten sposób wysłać ostrzeżenie przywódcom państw UE przed zaplanowanym na przyszły tydzień posiedzeniem Rady Europejskiej w Brukseli.

Czym "nagrabiła" sobie UE?

Choć unijni liderzy mają tam rozmawiać o zaostrzeniu polityki wobec Chin, w oficjalnym programie spotkania ujęto to dyplomatycznie jako dyskusję o "konkurencyjności i globalnych wyzwaniach gospodarczych".

Dodatkowo w UE rozważana jest nowelizacja przepisów o cyberbezpieczeństwie, która może wykluczyć chińskie firmy, takie jak Huawei, zarówno z budowy europejskich sieci telekomunikacyjnych, jak i z intratnych systemów energii słonecznej.

"Pekin nie chce wojny handlowej z UE, jednak podejmie zdecydowane środki zaradcze, jeśli Unia będzie w dalszym ciągu uderzać w chińskie firmy lub produkty" – ostrzegła państwowa agencja prasowa Xinhua.

"FT" zwraca także uwagę, że władze w Pekinie uchwaliły w ostatnim czasie przepisy, które sprawiają, że "warunki prowadzenia działalności w Chinach - które według przedsiębiorstw i tak są już trudne - stają się jeszcze bardziej niekorzystne".

Unijni urzędnicy twierdzą z kolei, że władze w Pekinie bezpośrednio lobbują w państwach członkowskich UE, próbując uniemożliwić im wypracowanie wspólnego podejścia. "Komisja Europejska poinformowała, że obecnie trwa ustalanie nowego terminu obu odwołanych spotkań" – dodaje "FT".