Estoński parlament przyjął nowelizację ustawy, która umożliwia osadzanie w estońskich więzieniach skazanych z zagranicy. Głównym celem zmian jest przyjęcie więźniów ze Szwecji, która boryka się z poważnym przepełnieniem zakładów karnych. Pierwsi skazani mają trafić do Estonii już w sierpniu, a cała operacja to efekt dwustronnej umowy między Tallinem a Sztokholmem.

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Estoński parlament zatwierdził nowelizację ustawy pozwalającej na przyjmowanie zagranicznych więźniów.

Szwecja zmaga się z przepełnieniem więzień, podczas gdy w Estonii liczba osadzonych spada.

Umowa przewiduje przeniesienie około 600 szwedzkich więźniów do Estonii.

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Estoński parlament zatwierdził nowelizację ustawy, która umożliwia osadzanie w estońskich więzieniach osób skazanych za granicą. Nowe przepisy są odpowiedzią na rosnące potrzeby krajów takich jak Szwecja, gdzie system penitencjarny jest przeciążony, a liczba więźniów przewyższa możliwości lokalnych zakładów karnych.

Estońskie więzienia od lat notują spadek liczby osadzonych, co generuje wysokie koszty utrzymania pustych cel. Nowe rozwiązanie pozwoli nie tylko efektywniej wykorzystać infrastrukturę, ale także przyniesie dodatkowe środki finansowe, ponieważ całość kosztów związanych z relokacją więźniów pokryje strona szwedzka.

Szwedzkie więzienia na granicy wydolności

Szwecja od dłuższego czasu zmaga się z poważnym problemem przepełnienia więzień. Wzrost liczby przestępstw, zwłaszcza tych związanych z przemocą i narkotykami, sprawił, że szwedzki system penitencjarny znalazł się na skraju wydolności. W odpowiedzi na kryzys, szwedzki parlament już na początku czerwca zaakceptował dwustronne porozumienie z Estonią, które pozwala na dzierżawę estońskich cel.

Umowa przewiduje wykorzystanie 400 cel i przeniesienie około 600 więźniów ze Szwecji do Estonii. Proces relokacji ma przebiegać stopniowo - do 100 osadzonych na kwartał. Pierwsza grupa więźniów ma trafić do zakładu karnego w Tartu już w sierpniu 2026 roku.

Kogo obejmie umowa?

Zgodnie z ustaleniami, do Estonii trafią głównie mężczyźni odbywający długie wyroki za przestępstwa związane z przemocą lub narkotykami. Wykluczeni z programu są skazani za przestępstwa terrorystyczne oraz osoby, wobec których istnieje wysokie ryzyko kontynuowania działalności przestępczej podczas odbywania kary.

Estoński resort sprawiedliwości podkreśla, że cały proces będzie przebiegał pod ścisłą kontrolą, a bezpieczeństwo zarówno osadzonych, jak i personelu więziennego, pozostaje priorytetem.

Korzyści dla obu stron

Dla Estonii przyjęcie zagranicznych więźniów to szansa na lepsze wykorzystanie infrastruktury więziennej i uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Dla Szwecji - to sposób na szybkie odciążenie przepełnionych zakładów karnych i poprawę warunków odbywania kary dla skazanych.

Współpraca między krajami w zakresie penitencjarnym może stać się wzorem dla innych państw europejskich, które również borykają się z problemem przepełnienia więzień lub niewykorzystanej infrastruktury.