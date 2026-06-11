"Nie jest to element targu. Jesteśmy na dobrej drodze" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Przewodniczący Rady Naczelnej PSL potwierdził informacje RMF FM, że Koalicja Obywatelska ma dać zielone światło dla kandydatury Mateusza Szpytmy na prezesa IPN.

Poranna rozmowa w RMF FM RMF FM

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Zgorzelski o wyborze prezesa IPN: Do wakacji

Gratuluję dobrych źródeł - powiedział Piotr Zgorzelski o informacjach RMF FM w sprawie porozumienia dotyczącego kandydatury Mateusza Szpytmy na szefa IPN. Polityka to jest gra długodystansowa i czasami lepiej trochę poczekać niż zrobić skuchę, bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieźć. Do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty - mówił Zgorzelski, podkreślając, że Szpytma jest dobrym historykiem i dobrym kandydatem.

To jest człowiek, który naprawdę poprzez swoją koncyliacyjną postawę zarówno do wewnątrz instytucji, ale także na zewnątrz, gwarantuje spokój - dodał. Zaprzeczył, by rozmowy koalicyjne wiązały wybór prezesa IPN z wyborem RPO.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Zgorzelski o wyborach szefa IPN i "brunatnej szurii"

Zgorzelski o propozycjach Janusza Kowalskiego: Brunatna szuria

Tomasz Terlikowski pytał też o propozycję Janusza Kowalskiego, który chce sprawdzać, jakiej narodowości i jakiego obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy. Dno. Brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Czarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Dno. I trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić - mówił stanowczo Zgorzelski.

Wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków. Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody. Jestem tym oburzony, bo ci panowie po prostu przeszli na drugą stronę brunatnej szurii - mówił polityk PSL.

Zgorzelski o odebraniu orderu Zełenskiemu

Po burzy w sprawie planów odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu Pałac Prezydencki milczy. Wygląda na to, że prezydent Nawrocki jest człowiekiem, który także cechę roztropności w jakiś sposób wprowadza do obiegu swojej prezydentury. I to dobrze - mówił Zgorzelski.

Podkreślił jednak, że "oczywiście reakcja była adekwatna". Każdego z nas zabolało to, że jednostka ukraińska dostaje imię UPA, organizacji zbrodniczej, która dokonała na Polakach ludobójstwa, a nawet ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. To zabolało nie tylko prezydenta, ale nas wszystkich. Prezydent zareagował w ten sposób - dodał gość RMF FM.

Zdaniem Zgorzelskiego wiceminister nauki Andrzej Szeptycki powinien przeprosić za swoją wypowiedź porównującą UPA z Żołnierzami Wyklętymi w Polsce.

Monika Piątkowska kandydatką na prezydenta Krakowa

Czy to, że razem z Koalicją Obywatelską wystawiliście wspólną kandydatkę, Monikę Piątkowską, na prezydenta Krakowa, oznacza, że pójdziecie razem do wyborów 2027 - pytał jeden ze Słuchaczy RMF FM.

Budujemy projekt polityczny na wybory parlamentarne, który jest projektem pod sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast tutaj kandydatkę poparliśmy dlatego, że doceniliśmy jej dobry wynik w wyborach do Senatu - powiedział Zgorzelski.

Mówił o "poparciu dwóch ugrupowań politycznych osoby, która jest ze środowiska samorządowego, krakowskiego, pracowała w magistracie wiele lat, prowadziła świetną kampanię do Senatu bezpośrednio z ludźmi".

Zgorzelski odpowiedział też na zarzuty, że kandydatkę na prezydenta Krakowa przedstawiono w Warszawie. Kandydatkę na prezydenta Krakowa przedstawiono w stolicy, ponieważ liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej w ten sposób jak najszybciej chcieli wskazać kandydatkę. Natomiast z pewnością zrobią to w Krakowie - mówił.

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