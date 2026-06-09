Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 roku. Z dokumentu przedstawionego przez Centrum Informacyjne Rządu wynika, że gabinet Donalda Tuska chce, by od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa ma z kolei wynosić 32,30 zł brutto.

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Minimalne wynagrodzenie ma być wyższe o 144 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 roku. To oznacza wzrost o 3 proc.

Stawka godzinowa ma być wyższa o zaledwie 0,90 zł.

Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie 1,58 mln.

Czas na rozmowy z pracownikami i pracodawcami

Propozycja rządu trafi pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.