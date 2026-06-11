Poseł Paweł Śliz będzie kolejnym kandydatem na prezydenta Krakowa - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Prezentację polityka Polski 2050 zaplanowano w stolicy Małopolski na początku przyszłego tygodnia.

Paweł śliz / Anita Walczewska / East News

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Koalicja Obywatelska i PSL poinformowały o poparciu Moniki Piątkowskiej . Kandydatura została jednak chłodno przyjęta przez część koalicjantów. Polska 2050 nie poparła Piątkowskiej, podobnie jak klub parlamentarny Centrum.

Jak ustalił RMF FM, politycy Polski 2050 mieli być zaskoczeni zarówno sposobem ogłoszenia kandydatury, jak i samym wyborem kandydatki.

Zaskoczyła nas trochę Koalicja Obywatelska i PSL sposobem prezentacji kandydata, kandydatką samą i w ogóle całym otoczeniem - powiedział RMF FM poseł Bartosz Romowicz z Polski 2050.

Do krytyki odniósł się szef klubu KO Zbigniew Konwiński. Jego zdaniem nie ma nic niewłaściwego w tym, że prezentacja kandydatki odbyła się w Warszawie, a nie w Krakowie.

Każdy z kandydatów chciałby mieć taki mocny start, że premier, wicepremier jego kandydaturę popiera. Tak naprawdę to, że polityczni konkurenci pani Piątkowskiej to podnoszą, no to podnoszą to z zazdrości, no bo nikt takiego mocnego wejścia w kampanię nie miał - mówił w rozmowie z Kacprem Wróblewskim.

Niewykluczone, że własnego kandydata wystawi także klub parlamentarny Centrum - kandydatem prawdopodobnie będzie Rafał Komarewicz.

Kim jest Paweł Śliz?

Paweł Śliz urodził się 18 września 1980 roku w Krakowie. Jest prawnikiem, żonaty, ma troje dzieci. Od 2023 roku zasiada w Sejmie jako poseł X kadencji wybrany z listy Trzeciej Drogi w okręgu krakowskim. Uzyskał wówczas 19 630 głosów.

Obecnie pełni funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050. Od czerwca 2024 roku kieruje również sejmową komisją sprawiedliwości i praw człowieka. Wcześniej był wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

Kto jeszcze chce rządzić Krakowem?

Dotychczas start w wyborach na prezydenta Krakowa zapowiedzieli m.in. Jan Hoffman - przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto i współinicjator referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek, radny PiS Michał Drewnicki oraz współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca.

Wśród kandydatów są także Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Kandydowania nie wykluczył również Łukasz Gibała, który w wyborach samorządowych w 2024 roku był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.

Premier Donald Tusk zapowiadał, że przedterminowe wybory prezydenta Krakowa najprawdopodobniej odbędą się na początku września.