Tragiczny wypadek na DK70 w Mysłakowie (woj. łódzkie). Zderzyły się tam ciężarówka i mikrobus. Jedna osoba nie żyje, a kilka jest rannych.

Tragedia w woj. łódzkim. Jedna osoba nie żyje po zderzeniu ciężarówki z mikrobusem (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Droga krajowa nr 70 w Mysłakowie (powiat łowicki) jest zablokowana po tym, gdy w czwartek zderzyły się tam ciężarówka i mikrobus. Nie żyje jedna kobieta, a pięć osób zostało rannych.

W dotarciu do podróżnych uwięzionych w pojeździe musieli pomóc strażacy.

Nad ich wydobyciem czuwali ratownicy pogotowia. Na miejscu jest też policja, która teraz prowadzi niezbędne prace.