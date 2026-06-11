Ostrzeżenia III - najwyższego - stopnia przed burzami oraz alert II stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego wydał o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla tych terenów wydano również alert RCB. W 10 województwach obowiązują też ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

Burze - wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia / IMGW / Shutterstock

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Radar opadów, radar burz - IMGW wydało ostrzeżenia. Gdzie obowiązują?

Alerty IMGW przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach: mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, a także łódzkiego. Na tych terenach prognozowane są opady deszczu do 40 mm, którym towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Ostrzeżenia utrzymają się do godzin popołudniowych w czwartek.

Ponadto w części województwa małopolskiego i podkarpackiego obowiązują też ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz alerty III stopnia przed burzami. Ostrzeżenia te przewidują na tych terenach burze z silnymi opadami deszczu nawet do 80 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Alerty II stopnia pozostaną w mocy do czwartku do godz. 10, a III stopnia do godz. 8.

/ IMGW / Materiały prasowe

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeńśtwa

Do osób przebywających na terenie województwa małopolskiego oraz części województwa podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w środę alert przed prawdopodobnymi burzami z silnym opadami deszczu i porywami wiatru, który obowiązuje również w czwartek.