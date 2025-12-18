Były prezes Polskiej Fundacji Narodowej jest faworytem do Rady Polityki Pieniężnej. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, doktor Marcin Zarzecki jest na szczycie prezydenckiej listy kandydatów do RPP.
Marcin Zarzecki jest bliskim współpracownikiem prezydenta Karola Nawrockiego. Razem działali jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej - Nawrocki był tam prezesem, a Zarzecki był i jest wiceszefem Biura Przystanków Historia.
W czasach rządów PiS Zarzecki zasiadał w rządowych radach cyfryzacji, zatrudnienia socjalnego, dostępności czy zespołach: m.in. badań społecznych i rozwoju oświaty. W latach 2019-2024 był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej - instytucji budzącej kontrowersje ze względu na wydatkowanie pieniędzy.
Teraz Marcin Zarzecki jest najbardziej prawdopodobnym - choć nie jedynym - kandydatem do Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Karol Nawrocki, który ma do obsadzenia wakat po kończącym właśnie kadencję Cezarym Kochalskim.