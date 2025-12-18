Były prezes Polskiej Fundacji Narodowej jest faworytem do Rady Polityki Pieniężnej. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, doktor Marcin Zarzecki jest na szczycie prezydenckiej listy kandydatów do RPP.

Marcin Zarzecki / Wojciech Olkuśnik / East News

Marcin Zarzecki jest bliskim współpracownikiem prezydenta Karola Nawrockiego. Razem działali jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej - Nawrocki był tam prezesem, a Zarzecki był i jest wiceszefem Biura Przystanków Historia.

W czasach rządów PiS Zarzecki zasiadał w rządowych radach cyfryzacji, zatrudnienia socjalnego, dostępności czy zespołach: m.in. badań społecznych i rozwoju oświaty. W latach 2019-2024 był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej - instytucji budzącej kontrowersje ze względu na wydatkowanie pieniędzy.



Teraz Marcin Zarzecki jest najbardziej prawdopodobnym - choć nie jedynym - kandydatem do Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Karol Nawrocki, który ma do obsadzenia wakat po kończącym właśnie kadencję Cezarym Kochalskim.