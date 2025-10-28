Kolejne raki trafiły do rzek w woj. lubelskim. Poinformował o tym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. Poprzednie tego typu akcje okazały się skuteczne.
- Do trzech rzek w woj. lubelskim wypuszczono tysiąc młodych raków szlachetnych.
- To program konytnuowany od kilku lat, który ma na celu m.in. zwiększenie bioróżnorodności.
- Raki szlachetne to pożyteczne zwierzęta. Są naturalnymi czyścicielami dna zbiorników wodnych.
RZGW w Lublinie podało, że do 5 lokalizacji w trzech rzekach: Giełczewce, Wojsławce i Wolicy, trafiło tysiąc raków.