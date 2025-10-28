Program introdukcji raka szlachetnego jest realizowany już szósty rok.

"Monitoring siedlisk potwierdził, że wypuszczone w ub. roku raki zadomowiły się na dobre" - dodał lubelski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

"Dziennik Wschodni" ustalił, że zwierzęta wypuszczono z zachowaniem proporcji płci 1:1. Projekt ma na celu m.in. zwiększenie różnorodności biologicznej w ekosystemie.

Zanim raki trafią do nowego domu, przechodzą proces adaptacji. Kilkukrotnie na ok. 15-20 sekund zanurza się je w wodzie.

2,5-roczne skorupiaki pochodzą z zamkniętego ośrodka hodowlanego na jeziorze Sominko w miejscowości Grzybowo (woj. pomorskie).

Rak szlachetny w Polsce

Rak szlachetny (Astacus astacus) to gatunek słodkowodnego skorupiaka z rodziny rakowatych, występujący naturalnie w Europie, w tym w Polsce.

Kiedyś był szeroko rozpowszechniony w polskich rzekach, jeziorach i stawach. Obecnie jego populacja znacznie się zmniejszyła. Główne przyczyny to:

Choroba racza (dżuma racza) - wywoływana przez grzyba Aphanomyces astaci, sprowadzona do Europy wraz z introdukcją obcych gatunków raków.

- wywoływana przez grzyba Aphanomyces astaci, sprowadzona do Europy wraz z introdukcją obcych gatunków raków. Zanieczyszczenie wód - pogorszenie jakości środowiska wodnego.

- pogorszenie jakości środowiska wodnego. Konkurencja ze strony gatunków obcych - szczególnie raka pręgowatego (Faxonius limosus) i raka sygnałowego (Pacifastacus leniusculus), które są bardziej odporne na choroby i szybciej się rozmnażają.

Rak szlachetny to pożyteczne zwierzę. Czyści dno zbiornika wodnego z resztek organicznych. Kopiąc nory, sprzyja napowietrzaniu i mieszaniu warstw dna, a także tworzeniu schronień dla innych organizmów. Poza tym jest pokarmem dla wielu gatunków ryb, ptaków wodnych i ssaków (np. wydr). Jego obecność jest wskaźnikiem czystych, dobrze natlenionych wód.

W Polsce jest objętym ochroną ścisłą i figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie.