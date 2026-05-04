Matura 2026 oficjalnie rozpoczęta! W poniedziałkowy poranek tysiące maturzystów w całej Polsce przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ci, którzy skończyli pisać egzamin, mówili reporterowi RMF FM, że matura z polskiego była łatwiejsza niż na egzaminie próbnym. "Szczerze? Bardzo proste to było. Spodziewałem się czegoś trudniejszego" - powiedział jeden z uczniów I LO w Krakowie. Po zakończeniu egzaminu na www.rmf24.pl opublikujemy arkusze CKE oraz propozycje rozwiązań, które przygotują dla nas eksperci.

Matura 2026 rozpoczęta - język polski na pierwszy ogień

W poniedziałek, 4 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 9:00, maturzyści w całej Polsce zasiedli do pierwszego egzaminu maturalnego - języka polskiego na poziomie podstawowym. To właśnie ten przedmiot otwiera maturalny maraton, który potrwa przez kolejne tygodnie. Egzamin z języka polskiego jest obowiązkowy dla wszystkich abiturientów i stanowi jeden z najważniejszych sprawdzianów wiedzy humanistycznej.

Po południu na www.rmf24.pl opublikujemy arkusze CKE oraz propozycje rozwiązań, które przygotują dla nas eksperci.

Maturę będzie zdawać około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia oraz abiturienci z wcześniejszych roczników.

Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Obowiązkowy jest też jeden pisemny egzamin na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny - szczegółowy harmonogram

Egzamin maturalny w 2026 roku zostanie przeprowadzony zarówno w tzw. "Formule 2023", jak i "Formule 2015". Dotyczy to absolwentów wszystkich typów szkół.

Część ustna egzaminu maturalnego:

- Od 8 do 30 maja 2026 r. (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)

- Egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i kaszubskiego będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Część pisemna egzaminu maturalnego:

- Rozpocznie się 4 maja 2026 r. i potrwa do 21 maja 2026 r

Najważniejsze egzaminy:

Język polski (poziom podstawowy) - 4 maja, godz. 9:00

Matematyka (poziom podstawowy) - 5 maja, godz. 9:00

Język angielski (poziom podstawowy) - 6 maja, godz. 9:00

Matematyka (poziom rozszerzony) - 11 maja, godz. 9:00

Język polski (poziom rozszerzony) - 21 maja, godz. 9:00

Terminy dodatkowe:

- Część ustna: 8-10 czerwca 2026 r.

- Część pisemna: od 1 do 16 czerwca 2026 r.

Egzamin poprawkowy:

- Część pisemna: 24 sierpnia 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00

- Część ustna: 25 sierpnia 2026 r. (wtorek)

Ogłoszenie wyników:

- Egzamin maturalny w terminie głównym i dodatkowym: 8 lipca 2026 r.

- Egzamin poprawkowy: 11 września 2026 r.

Czas trwania egzaminów maturalnych

Formuła 2023:

Język polski (podstawowy) - 240 minut

Matematyka (podstawowy) - 180 minut

Język obcy nowożytny (podstawowy) - 120 minut

Przedmioty rozszerzone - 180 minut (większość przedmiotów),

wyjątki: język polski (210 minut), test historycznoliteracki (210 minut), język polski w użyciu (240 minut).

Formuła 2015:

Język polski (podstawowy) - 170 minut (test), 170 minut (wypracowanie)

Matematyka (podstawowy) - 170 minut

Język obcy nowożytny (podstawowy) - 120 minut

Przedmioty rozszerzone - 180 minut (większość przedmiotów)

Informatyka (rozszerzona) - 150 minut (część I), 80 minut (część II), z 30-minutową przerwą

W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami lub innymi szczególnymi potrzebami czas trwania egzaminów może zostać wydłużony zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.