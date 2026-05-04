Matura 2026 oficjalnie rozpoczęta! W poniedziałkowy poranek tysiące maturzystów w całej Polsce przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ci, którzy skończyli pisać egzamin, mówili reporterowi RMF FM, że matura z polskiego była łatwiejsza niż na egzaminie próbnym. "Szczerze? Bardzo proste to było. Spodziewałem się czegoś trudniejszego" - powiedział jeden z uczniów I LO w Krakowie. Po zakończeniu egzaminu na www.rmf24.pl opublikujemy arkusze CKE oraz propozycje rozwiązań, które przygotują dla nas eksperci.
W poniedziałek, 4 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 9:00, maturzyści w całej Polsce zasiedli do pierwszego egzaminu maturalnego - języka polskiego na poziomie podstawowym. To właśnie ten przedmiot otwiera maturalny maraton, który potrwa przez kolejne tygodnie. Egzamin z języka polskiego jest obowiązkowy dla wszystkich abiturientów i stanowi jeden z najważniejszych sprawdzianów wiedzy humanistycznej.
Maturę będzie zdawać około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia oraz abiturienci z wcześniejszych roczników.
Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.
Obowiązkowy jest też jeden pisemny egzamin na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Egzamin maturalny w 2026 roku zostanie przeprowadzony zarówno w tzw. "Formule 2023", jak i "Formule 2015". Dotyczy to absolwentów wszystkich typów szkół.
Część ustna egzaminu maturalnego:
- Od 8 do 30 maja 2026 r. (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)
- Egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i kaszubskiego będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.
Część pisemna egzaminu maturalnego:
- Rozpocznie się 4 maja 2026 r. i potrwa do 21 maja 2026 r
Najważniejsze egzaminy:
- Język polski (poziom podstawowy) - 4 maja, godz. 9:00
- Matematyka (poziom podstawowy) - 5 maja, godz. 9:00
- Język angielski (poziom podstawowy) - 6 maja, godz. 9:00
- Matematyka (poziom rozszerzony) - 11 maja, godz. 9:00
- Język polski (poziom rozszerzony) - 21 maja, godz. 9:00
Terminy dodatkowe:
- Część ustna: 8-10 czerwca 2026 r.
- Część pisemna: od 1 do 16 czerwca 2026 r.
Egzamin poprawkowy:
- Część pisemna: 24 sierpnia 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00
- Część ustna: 25 sierpnia 2026 r. (wtorek)
Ogłoszenie wyników:
- Egzamin maturalny w terminie głównym i dodatkowym: 8 lipca 2026 r.
- Egzamin poprawkowy: 11 września 2026 r.
Formuła 2023:
- Język polski (podstawowy) - 240 minut
- Matematyka (podstawowy) - 180 minut
- Język obcy nowożytny (podstawowy) - 120 minut
- Przedmioty rozszerzone - 180 minut (większość przedmiotów),
wyjątki: język polski (210 minut), test historycznoliteracki (210 minut), język polski w użyciu (240 minut).
Formuła 2015:
- Język polski (podstawowy) - 170 minut (test), 170 minut (wypracowanie)
- Matematyka (podstawowy) - 170 minut
- Język obcy nowożytny (podstawowy) - 120 minut
- Przedmioty rozszerzone - 180 minut (większość przedmiotów)
- Informatyka (rozszerzona) - 150 minut (część I), 80 minut (część II), z 30-minutową przerwą
W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami lub innymi szczególnymi potrzebami czas trwania egzaminów może zostać wydłużony zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.