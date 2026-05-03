​Wiosna i początek lata to czas, gdy wielu miłośników lasu zaczyna wypatrywać pierwszych grzybów. Jednym z najwcześniej pojawiających się gatunków jest borowik ceglastopory - efektowny, smaczny, ale też budzący pewne kontrowersje wśród mniej doświadczonych grzybiarzy.

Charakterystyczny wygląd i łatwe rozpoznanie

Borowik ceglastopory (Neoboletus luridiformis) wyróżnia się masywnym kapeluszem o ciemnobrązowej barwie oraz intensywnie czerwonymi porami pod spodem. Trzon grzyba jest żółtawy, często pokryty czerwonawymi punktami. Charakterystyczną cechą jest także szybkie sinienie miąższu po uszkodzeniu - to naturalna reakcja chemiczna, która nie świadczy o jego trujących właściwościach.

Gdzie i kiedy go szukać?

Ten gatunek pojawia się stosunkowo wcześnie - często już w maju, szczególnie po ciepłych i wilgotnych dniach. Najczęściej można go spotkać w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza pod jodłami, grabami, bukami i świerkami. Rośnie zarówno pojedynczo, jak i w niewielkich grupach, głównie na południu Polski. Częściej można spotkać go na terenach górzystych i pogórzach.

Smaczny, ale tylko po obróbce

Borowik ceglastopory jest uznawany za grzyb jadalny i ceniony za delikatny smak. W kuchni sprawdza się w sosach, zupach czy jako dodatek do dań mięsnych. Kluczowa jest jednak odpowiednia obróbka termiczna - surowy lub niedogotowany może powodować dolegliwości żołądkowe.

Eksperci zalecają gotowanie przez ok. 15-20 minut, smażenie lub duszenie.

Uwaga na pomyłki

Choć borowik ceglastopory jest stosunkowo łatwy do rozpoznania, początkujący grzybiarze powinni zachować ostrożność. Może być mylony z niektórymi trującymi gatunkami, w tym borowikiem szatańskim. Kluczowe znaczenie ma dokładna identyfikacja - w razie wątpliwości lepiej zrezygnować ze zbioru.

Grzybobranie z rozsądkiem

Specjaliści przypominają, by zbierać tylko te grzyby, co do których mamy całkowitą pewność. Warto też korzystać z atlasów lub konsultacji z doświadczonymi grzybiarzami. Coraz popularniejsze stają się również mobilne aplikacje do rozpoznawania gatunków, choć nie zastąpią one wiedzy i doświadczenia.



Borowik ceglastopory to dla wielu zapowiedź udanego sezonu grzybowego. Warto jednak pamiętać, że nawet najsmaczniejsze znaleziska wymagają rozwagi - zarówno w lesie, jak i w kuchni.