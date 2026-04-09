Niedługo, bo już 4 maja, rozpoczną się w Polsce matury. Choć to niezwykle ważny moment dla większości uczniów liceów i techników, nie wszyscy przystępują do egzaminu dojrzałości. Co mówią przepisy, jeśli chodzi o taki scenariusz?
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Egzamin maturalny nie jest w Polsce obowiązkowy - choć dla wielu uczniów stanowi naturalny krok po ukończeniu szkoły średniej. Absolwent liceum lub technikum może skończyć szkołę bez przystępowania do matury i otrzymać świadectwo jej ukończenia. W takim wypadku będzie miał wykształcenie średnie.
Brak matury oznacza jednak istotne ograniczenia. Egzamin jest bowiem wymagany przy rekrutacji na studia wyższe. Matura pełni więc rolę przepustki do dalszej edukacji.
W praktyce zdecydowana większość uczniów decyduje się na podejście do egzaminu. Wynika to zarówno z planów kontynuowania nauki, jak i z faktu, że świadectwo maturalne bywa mile widziane przez pracodawców.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mogą liczyć na istotne ułatwienia podczas egzaminu maturalnego. Osoby, które uzyskały tytuł laureata lub finalisty olimpiady z danego przedmiotu, są zwolnione z matury z tego właśnie przedmiotu.
W praktyce oznacza to, że zamiast przystępować do egzaminu, otrzymują oni maksymalny wynik - 100 proc. punktów. To duże ułatwienie szczególnie dla tych, którzy planują studia kierunkowe związane z daną dziedziną.
Warto jednak podkreślić, że zwolnienie dotyczy tylko konkretnego przedmiotu. Pozostałe egzaminy obowiązkowe - jak język polski, matematyka czy język obcy - nadal trzeba zdać, aby uzyskać świadectwo maturalne.
Dodatkową korzyścią jest fakt, że laureaci wielu olimpiad mają także ułatwioną drogę na studia - uczelnie, takie jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński, często przyjmują ich poza standardową procedurą rekrutacyjną.
Drobną zmianą jest również sam termin egzaminu dojrzałości. W ubiegłym roku abiturienci siadali do pisania dzień później (5, a nie jak w tym roku, 4 maja). Mieli więc odrobinę więcej czasu na naukę.
Tegoroczni maturzyści kończą rok szkolny 24 kwietnia.
Matura 2026:
- część pisemna: 4-21 maja
- część ustna: 7-30 maja
- termin dodatkowy: część pisemna 1-16 czerwca, część ustna 8-10 czerwca
- wyniki: 8 lipca
- poprawki: część pisemna 24 sierpnia, część ustna 25 sierpnia
- wyniki poprawek: 11 września