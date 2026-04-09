Niedługo, bo już 4 maja, rozpoczną się w Polsce matury. Choć to niezwykle ważny moment dla większości uczniów liceów i techników, nie wszyscy przystępują do egzaminu dojrzałości. Co mówią przepisy, jeśli chodzi o taki scenariusz?

Egzamin maturalny nie jest w Polsce obowiązkowy - choć dla wielu uczniów stanowi naturalny krok po ukończeniu szkoły średniej. Absolwent liceum lub technikum może skończyć szkołę bez przystępowania do matury i otrzymać świadectwo jej ukończenia. W takim wypadku będzie miał wykształcenie średnie.

Brak matury oznacza jednak istotne ograniczenia. Egzamin jest bowiem wymagany przy rekrutacji na studia wyższe. Matura pełni więc rolę przepustki do dalszej edukacji.

W praktyce zdecydowana większość uczniów decyduje się na podejście do egzaminu. Wynika to zarówno z planów kontynuowania nauki, jak i z faktu, że świadectwo maturalne bywa mile widziane przez pracodawców.

Co z maturą u laureatów olimpiad? Są specjalne zasady

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mogą liczyć na istotne ułatwienia podczas egzaminu maturalnego. Osoby, które uzyskały tytuł laureata lub finalisty olimpiady z danego przedmiotu, są zwolnione z matury z tego właśnie przedmiotu.

W praktyce oznacza to, że zamiast przystępować do egzaminu, otrzymują oni maksymalny wynik - 100 proc. punktów. To duże ułatwienie szczególnie dla tych, którzy planują studia kierunkowe związane z daną dziedziną.

Warto jednak podkreślić, że zwolnienie dotyczy tylko konkretnego przedmiotu. Pozostałe egzaminy obowiązkowe - jak język polski, matematyka czy język obcy - nadal trzeba zdać, aby uzyskać świadectwo maturalne.

Dodatkową korzyścią jest fakt, że laureaci wielu olimpiad mają także ułatwioną drogę na studia - uczelnie, takie jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński, często przyjmują ich poza standardową procedurą rekrutacyjną.

Egzamin dojrzałości 2026. Najważniejsze daty dla tegorocznych maturzystów

Drobną zmianą jest również sam termin egzaminu dojrzałości. W ubiegłym roku abiturienci siadali do pisania dzień później (5, a nie jak w tym roku, 4 maja). Mieli więc odrobinę więcej czasu na naukę.

Tegoroczni maturzyści kończą rok szkolny 24 kwietnia .

Matura 2026 :