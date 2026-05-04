SPD, Zieloni oraz Lewica, czyli trzy kluczowe partie lewicowe w Niemczech, postanowiły opuścić platformę X, należącą do Elona Muska. Powodem tej decyzji jest – jak podkreślają politycy – narastająca fala dezinformacji, mowy nienawiści oraz promowanie treści prawicowo-populistycznych.

Niemiecka lewica opuszcza X (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W komunikatach opublikowanych na innych portalach społecznościowych partie nie przebierały w słowach. "X w ostatnich latach pogrążył się w chaosie" - czytamy w oficjalnym stanowisku.

SPD krytycznie o platformie X

"Debaty polityczne opierają się na dialogu oraz docieraniu do ludzi i informowaniu ich. Nie chcemy już wspierać platformy takiej jak X, która promuje treści prawicowo-populistyczne, mowę nienawiści i dezinformację" - napisała SPD, współtworząca obecny rząd.

Do wpisu dołączono zdjęcie Elona Muska stojącego przy mównicy unoszącego prawą rękę w geście przypominającym nazistowski salut.

Podczas wiecu w Waszyngtonie 20 stycznia 2025 roku, w dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta USA, Musk dziękował Amerykanom za umożliwienie Trumpowi powrotu do Białego Domu, po czym dwukrotnie uderzył się prawą dłonią w lewą pierś i wyprostował ramię z otwartą dłonią.

Inni pójdą tym samym śladem?

Hasztag #WirVerlassenX (#OpuszczamyX) błyskawicznie znalazł się wśród najpopularniejszych w Niemczech.

To nie pierwszy raz, gdy platforma X mierzy się z falą krytyki. Od czasu przejęcia serwisu przez Elona Muska w 2022 roku, wielu polityków, celebrytów i firm już zrezygnowało z korzystania z tego medium. Wzrasta liczba skarg na dezinformację i mowę nienawiści, a Musk odpiera zarzuty, przekonując, że broni wolności słowa i ogranicza cenzurę.

Warto dodać, że w Niemczech wielu czołowych polityków, w tym kanclerz Friedrich Merz, nadal aktywnie korzysta z X. Lewicowe partie liczą, że ich decyzja wywoła lawinę podobnych odejść także wśród innych decydentów.