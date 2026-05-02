W miejscowości Jabłonka (woj. małopolskie) przed południem doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. 71-latka nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek na Podhalu

Policja z Nowego Targu informuje, że do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 962. Z ustaleń mundurowych wynika, że 71-latek kierujący motocyklem w czasie wyprzedzania zderzył się czołowo z osobowym Volkswagenem, którym kierował 47-latek.

Choć motocykliście udzielono pomocy medycznej, nie udało się go uratować.

Na miejscu tragedii oprócz policji pojawił się też prokurator i biegły z zakresu wypadków drogowych.

Apel do podróżujących

Funkcjonariusze informując o wypadku, zaapelowali do wszystkich osób podróżujących w czasie majówki o ostrożność. "Dostosujcie prędkość do warunków i rozważnie wykonujcie manewry, zwłaszcza wyprzedzanie. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich" - zaznaczyli policjanci.