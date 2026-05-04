Studio EGoFILM pracuje nad pełnometrażową animacją opartą na kultowych komiksach Henryka Jerzego Chmielewskiego z serii "Tytus, Romek i A’Tomek". Za reżyserie odpowiada Kristoffer Rus, a producentką jest Ewelina Gordziejuk. W poniedziałek zaprezentowano pierwszą, krótką zapowiedź filmu.

Fabuła skupia się na ratowaniu "nonsensum" - substancji będącej źródłem ludzkiej kreatywności, która zaczyna znikać z atmosfery.

Profesor T. Alent odkrywa jej pochodzenie na Wyspach Nonsensu, jednak zostaje porwany przez bezwzględnego Skurcza Y. Byka. Antagonista zamienia nonsensum w towar, co prowadzi do globalnego kryzysu wyobraźni. Tytus, Romek i A’Tomek wyruszają wannolotem na niebezpieczną misję ratunkową do świata rządzonego logiką absurdu.

Scenarzysta Rafał Skarżycki podkreśla, że film będzie opowieścią o sile przyjaźni mimo różnic, nie zabraknie też charakterystycznego humoru. Wizualnie projekt inspirowany jest XX-wieczną sztuką ilustracji - twórcy stawiają na geometryczne formy, żywe kolory i ekspresyjne kadrowanie.

Reżyser Kristoffer Rus, znany z serii "Za duży na bajki", zapowiada, że animacja pozwoli mu tworzyć na ekranie sytuacje niemożliwe do osiągnięcia w filmie aktorskim, przy zachowaniu emocji i szczerości. Producentka Ewelina Gordziejuk liczy, że film połączy pokolenia - dziadków, rodziców i dzieci.

EGoFILM jest w trakcie pozyskiwania środków na realizację projektu, który otrzymał już wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na etapie rozwoju. Data premiery nie została ujawniona. Film ma trwać 75 minut, a jego promocję rozpoczęto 38-sekundowym teaserem opublikowanym 4 maja.

Seria komiksów "Tytus, Romek i A’Tomek" debiutowała w 1957 roku na łamach "Świata Młodych". Była wydawana do 2021 r. Jej bohaterami są dwaj chłopcy - Romek i A’Tomek - oraz szympans Tytus.