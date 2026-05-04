4 maja rozpoczęły się matury 2026 - do egzaminów przystąpiło ponad 344 tysiące tegorocznych absolwentów liceów, techników oraz szkół branżowych II stopnia. W pierwszym dniu matur pisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Poniżej w naszym artykule znajdziecie arkusze CKE z matury z polskiego, a już wkrótce opublikujemy propozycje rozwiązań, przygotowane przez naszego eksperta. Sprawdź, jak poszło maturzystom!

Matura 2026 rozpoczęła się 4 maja egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Arkusze egzaminacyjne przygotowywane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i są zgodne z podstawą programową.

Obowiązkowe egzaminy to polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym oraz co najmniej jeden rozszerzony.

Matura 2026: Tysiące uczniów rozpoczęło egzaminacyjny maraton

W poniedziałek, 4 maja, o godzinie 9:00, w szkołach w całej Polsce zapanowała wyjątkowa atmosfera - rozpoczęły się matury 2026 . Do egzaminów przystąpiło około 344,8 tysiąca absolwentów szkół średnich, a także abiturienci z poprzednich lat, którzy zdecydowali się ponownie zmierzyć z wyzwaniem egzaminu dojrzałości. Tradycyjnie pierwszy dzień matur to pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Jak powstają arkusze egzaminacyjne na maturę?

Proces tworzenia arkuszy egzaminacyjnych jest długotrwały i skrupulatny. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) rozpoczyna prace nad zadaniami nawet trzy lata przed daną sesją egzaminacyjną. Oznacza to, że pytania, z którymi mierzą się tegoroczni maturzyści, zostały przygotowane już kilka lat temu.

Wszystkie zadania muszą być zgodne z obowiązującą podstawą programową, co gwarantuje, że uczniowie znajdą w arkuszach zagadnienia, które poznawali podczas lekcji. To zabezpieczenie przed zaskoczeniem nieznanymi tematami.

Matura 2026: Arkusze CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym

Już po zakończeniu pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła arkusze maturalne. Znajdziecie je w poniższym linku.

Matura 2026: Egzamin maturalny Formuła 2023. Język polski poziom podstawowy. Arkusz CKE

Matura 2026: Język polski poziom podstawowy - propozycje rozwiązań

Już wkrótce w tym miejscu opublikujemy propozycje rozwiązań, które opracowuje dla nas dr Katarzyna Drozd-Urbańska, literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego.

Matura 2026 - harmonogram egzaminów

Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja. Każdy przedmiot ma wyznaczoną konkretną datę przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Z kolei sesja ustnych egzaminów maturalnych odbędzie się w terminie od 7 do 30 maja, zgodnie z harmonogramami ustalanymi indywidualnie przez szkoły.

Egzamin maturalny w 2026 roku zostanie przeprowadzony zarówno "Formule 2023", jak i "Formule 2015". Dotyczy to absolwentów wszystkich typów szkół.

Część ustna egzaminu maturalnego:

od 8 do 30 maja 2026 r. (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja),

egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i kaszubskiego będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Część pisemna egzaminu maturalnego:

rozpocznie się 4 maja 2026 r. i potrwa do 21 maja 2026 r.

Najważniejsze egzaminy:

język polski (poziom podstawowy) - 4 maja, godz. 9:00,

matematyka (poziom podstawowy) - 5 maja, godz. 9:00,

język angielski (poziom podstawowy) - 6 maja, godz. 9:00,

matematyka (poziom rozszerzony) - 11 maja, godz. 9:00,

język polski (poziom rozszerzony) - 21 maja, godz. 9:00.

Terminy dodatkowe:

część ustna: 8-10 czerwca 2026 r.,

część pisemna: od 1 do 16 czerwca 2026 r.

Egzamin poprawkowy:

część pisemna: 24 sierpnia 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00,

część ustna: 25 sierpnia 2026 r. (wtorek).

Ogłoszenie wyników:

egzamin maturalny w terminie głównym i dodatkowym: 8 lipca 2026 r.,

egzamin poprawkowy: 11 września 2026 r.

Matura 2026: Jakie egzaminy są obowiązkowe

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Dodatkowo wymagane są dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i wybranego języka obcego. Obowiązkowy jest także jeden egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu lub języka obcego (na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym). Uczniowie mogą również zdecydować się na przystąpienie do maksymalnie pięciu dodatkowych egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Matura 2026: progi zaliczeniowe i poprawki

Aby zdać maturę, z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym należy uzyskać minimum 30 procent punktów.

W przypadku egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego - wynik liczy się przede wszystkim podczas rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do poprawki w sierpniu.

Jeśli nie powiedzie się na więcej niż jednym egzaminie, szansa na poprawę pojawi się dopiero za rok.