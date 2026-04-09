Już za niecały miesiąc matury. Początek maja to dla abiturientów czas wzmożonej pracy. Dla ich młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły okres, w którym mogą spodziewać się dodatkowego wolnego. Sprawdzamy, kiedy zostaną w domach.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Tegoroczne egzaminy dojrzałości zaczną się w poniedziałek 4 maja i potrwają do czwartku 30 maja.
Okazja do uczniowskiej laby będzie już na początku miesiąca. Trzy dni, w których odbywają się obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i wybranego języka nowożytnego na poziomie podstawowym, oznaczają tradycyjne wolne dla tych, którzy chodzą do liceum czy technikum, ale matury w tym roku nie piszą.
Wolne, ze względu na święto państwowe, jest także 1 maja. Tym sposobem uczniowie szkół średnich będą mieli sześć dni wolnego, w terminie: 1-6 maja.
To jednak nie wszystko. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji dyrektorzy szkół średnich mają w ciągu roku do wykorzystania 10 tzw. dni dyrektorskich. Korzystając z nich, mogą ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć.
Są jednak pewne warunki. Z dni dyrektorskich można skorzystać m.in. wtedy, gdy w szkole trwa matura. Jeśli dyrektor liceum zdecydowałby się na taki krok, mógłby w tym roku przedłużyć swoim uczniom wolne np. o czwartek i piątek, 7 i 8 maja. Tym sposobem zamiast sześciu, mieliby oni aż dziesięć dni odpoczynku.
Maturalne egzaminy ustne, które odbędą się po części pisemnej, zwykle mają już mniejszy wpływ na organizację zajęć.
Dane GUS-u, które cytuje portal prawo.pl, wskazują, że w poprzednim roku szkolnym w Polsce działało 3181 liceów ogólnokształcących i 1848 techników.
Drobną zmianą w porównaniu z ubiegłym rokiem jest termin egzaminu dojrzałości. W 2025 r. abiturienci siadali do pisania dzień później (5, a nie jak w tym roku, 4 maja). Mieli więc odrobinę więcej czasu na naukę.
Tegoroczni maturzyści kończą rok szkolny 24 kwietnia.
Matura 2026:
- część pisemna: 4-21 maja
- część ustna: 7-30 maja
- termin dodatkowy: część pisemna 1-16 czerwca, część ustna 8-10 czerwca
- wyniki: 8 lipca
- poprawki: część pisemna 24 sierpnia, część ustna 25 sierpnia
- wyniki poprawek: 11 września