​Polska, chcąc włączyć się w odbudowę Ukrainy, może skupić się m.in. na infrastrukturze drogowej. Jeden z pomysłów zakłada, że za nasze pieniądze zbudujemy ok. 80-kilometrowy odcinek autostrady łączącej polsko-ukraińską granicę ze Lwowem. Nie byłby to jednak prezent, ponieważ w zamian pobieralibyśmy opłaty za przejazd.

Sprawę opisują m.in. Forsal i "Gazeta Wyborcza".

Naszą wizją jest odbudowa Ukrainy poprzez stworzenie takiej infrastruktury logistycznej, która otworzy polskie firmy nie tylko na Wschód, ale i na cały Bliski Wschód - mówił niedawno prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Bartłomiej Babuśka.

To właśnie ARP mogłaby koordynować proces włączenia się Polski w odbudowę Ukrainy.

Jak donosi Forsal, Warszawa i Kijów mogłyby podpisać stosowną umowę podczas konferencji "Ukraine Recovery", która odbędzie się 25-26 czerwca w Gdańsku.

Prezes Babuśka wskazywał, że załącznikiem numer jeden wspomnianej umowy będzie lista projektów uzgodnionych wspólnie z Ukraińcami. Jednym z nich jest projekt budowy autostrady M10.

Obecnie od przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec, gdzie po polskiej stronie kończy się autostrada A4, do Lwowa prowadzi droga jednojezdniowa (właśnie M10).

Z informacji "GW" wynika, że Polska miałaby zbudować w tym miejscu pełnoprawną autostradę. Co więcej, realizacja odbyłaby się w oparciu o polskie prawo. Polski rząd zapewniłby finansowanie, a następnie wyznaczył jednostkę, która czuwałaby nad całym procesem, co miałoby ułatwić zadanie firmom znad Wisły.

"Trasa byłaby objęta koncesją - kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych płaciliby za przejazd, a z tych wpływów spłacano by kredyt" - pisze "Wyborcza". Wpływy miałyby zasilać nasz skarb przez wiele lat.

Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, prace projektowe mogłyby rozpocząć się jeszcze w trakcie trwania wojny. Sama budowa mogłaby ruszyć zaraz po zawarciu ewentualnego pokoju.

Wśród innych projektów, które polskie firmy mogłyby zrealizować na Ukrainie, wymienia się m.in. stworzenie magistrali kolejowej o europejskim rozstawie osi, terminal cargo w środkowej Ukrainie czy polski port nad Morzem Czarnym.