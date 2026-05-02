Początek maja to czas, kiedy tysiące uczniów w całej Polsce przystępuje do egzaminu maturalnego. Sprawdzamy, jaka pogoda czeka maturzystów w dniach 3-5 maja. Czy aura będzie sprzyjać skupieniu, czy może przyniesie niespodziewane utrudnienia? Zobacz, co prognozuje IMGW.

Początek maja zapowiada się ciepło, z temperaturami sięgającymi nawet 26 st. C w wielu regionach kraju.

Na północnym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze, szczególnie w nocy i w ciągu dnia.

Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale podczas burz może być porywisty; na południu i wschodzie kraju przewaga pogody słonecznej.

Prognoza pogody na maturę 2026: Ciepły początek maja, lokalne burze i przelotne opady

Pierwsze dni maja to tradycyjnie czas, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół średnich przystępują do egzaminu dojrzałości. 4 maja 2026 abiturienci zmierzą się z egzaminem maturalnym z języka polskiego, a 5 maja 2026 - z matematyki. W 2026 roku pogoda podczas matur zapowiada się wyjątkowo interesująco - przeważać będzie ciepło, jednak nie wszędzie będzie słonecznie i bez opadów.

3-4 maja: Umiarkowane zachmurzenie, ciepło i lokalne burze

W nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek 4 maja prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, choć na południu i wschodzie kraju nie zabraknie chwil ze słońcem, a nawet okresów bezchmurnego nieba. Na północnym zachodzie należy liczyć się z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami, które mogą pojawiać się zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Temperatury minimalne w nocy będą zróżnicowane - od około 6 st. C na wschodzie, przez 10 st. C w centrum, aż po 14 st. C na krańcach północno-zachodnich. W ciągu dnia słupki rtęci wzrosną do wartości od 21 st. C do nawet 26 st. C, choć w rejonie wybrzeża będzie nieco chłodniej, około 18 st. C. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, jednak w czasie burz może być porywisty.

4-5 maja: Słonecznie na południowym wschodzie, deszcz i burze na zachodzie

Noc z poniedziałku na wtorek oraz wtorek 5 maja przyniosą kontynuację ciepłej aury. Na południowym wschodzie kraju prognozowane jest zachmurzenie małe, a miejscami nawet bezchmurnie. To dobra wiadomość dla maturzystów z tych regionów, którzy będą mogli liczyć na spokojną i słoneczną pogodę.

Na pozostałym obszarze kraju przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, a na zachodzie i północnym zachodzie ponownie pojawią się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatury minimalne wyniosą od około 7 st. C na południowym wschodzie, przez 11 st. C w centrum, do 14 st. C na krańcach północno-zachodnich. W ciągu dnia termometry wskażą od 22 st. C do 26 st. C, a nad morzem będzie nieco chłodniej - około 17 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, początkowo południowy i południowo-wschodni, jednak od zachodu zacznie skręcać na północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru mogą być silniejsze.

Pogoda sprzyjająca, ale z lokalnymi niespodziankami

Początek maja przyniesie maturzystom w większości kraju ciepłą i przyjemną pogodę, szczególnie na południu i wschodzie, gdzie dominować będzie słońce. Na zachodzie i północnym zachodzie należy jednak przygotować się na przelotne opady deszczu i lokalne burze, które mogą pojawiać się zwłaszcza popołudniami. Temperatury będą sprzyjać zarówno nauce, jak i odpoczynkowi po egzaminach - w wielu miejscach sięgną nawet 26 st. C.

To prognoza pogody na maturę 2026. Warto jednak na bieżąco śledzić aktualizacje, by być przygotowanym na ewentualne zmiany w aurze.