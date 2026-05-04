Wielki powrót w polskiej kadrze skoków narciarskich. Polski Związek Narciarski ogłosił w poniedziałek, że były trener Biało-Czerwonych Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w narodowej kadrze skoczków narciarskich. Austriak w latach 2016-2019 był trenerem polskiej kadry. Następnie objął funkcję szkoleniowca niemieckich skoczków, z którymi zdobył złoty medal olimpijski.

Stefan Horngacher wraca do kadry polskich skoczków narciarskich / Grzegorz Momot / PAP

Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji polskich skoczków narciarskich - poinformował Polski Związek Narciarski.

Austriacki szkoleniowiec wraca do pracy w Polsce po latach 2016-2019, kiedy prowadził Biało-Czerwonych do największych sukcesów w historii.

W latach 2019-2026 Horngacher był głównym trenerem reprezentacji Niemiec, z którą zdobył olimpijskie złoto.

Po więcej aktualnych sportowych informacji zapraszamy na stronę główną rmf24.pl .

PZN decyzję o powrocie Horngacher ogłosił, zamieszczając wpis w mediach społecznościowych. "Stefan Horngacher rozpoczął już pracę w Polsce i będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia, ściśle współpracując z trenerami kadr narodowych" - napisano na Facebooku Polskiego Związku Narciarskiego.

Jak zaznaczono we wpisie, "model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności, określony zakres kompetencji oraz jasno zdefiniowane, mierzalne cele sportowe".

Maciusiak pozostaje na stanowisku trenera kadry

Przed tygodniem natomiast PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której w sezonie 2026/2027 znalazło się sześciu zawodników: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak.

Kadrę B, w dalszym ciągu pod kierunkiem Wojciecha Topora, tworzą: Kamil Waszek, Jakub Wolny, Łukasz Łukaszczyk, Adam Niżnik, Szymon Sarniak, Aleksander Zniszczoł i Konrad Tomasiak - młodszy brat Kacpra.

Austriak pracował już w polskiej kadrze. Z sukcesami

Horngacher pracował z reprezentacją Polski w latach 2016-2019. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni m.in. zdobyli dwa medale w igrzyskach w Pjongczangu - indywidualnie złoto Kamil Stoch, a brązowy drużynowo, a ponadto po raz pierwszy zostali też w zespole mistrzami świata. W sezonie 2017/2018 Stoch sięgnął po Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ, a konkurs MŚ na obiekcie normalnym w Seefeld zakończył się dubletem - wygrał Dawid Kubacki, a Stoch był drugi.

Trener niemieckiej kadry

W latach 2019-2026 Horngacher był głównym trenerem reprezentacji Niemiec. W ostatnim sezonie niemiecka kadra rozczarowała w Turnieju Czterech Skoczni (Niemcy, jako współorganizatorzy, czekają na triumf w tej imprezie od 2002 roku) czy mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie.

Podopieczni Horngachera często odstawali od najlepszych w Pucharze Świata, ale wszelkie niepowodzenia powetowali sobie w igrzyskach olimpijskich, gdy Philipp Raimund wywalczył złoto w konkursie na skoczni normalnej, jako jedyny wygrywając z Kacprem Tomasiakiem.