W pobliżu Starego Rynku we Włocławku w niedzielę wieczorem doszło do ataku nożownika. Dwie osoby trafiły do szpitala, w tym napastnik.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Na jednej z uliczek obok rynku, gdzie odbywał się koncert mężczyzna zaatakował nożem 44-letnią kobietę. Po zadaniu ciosu próbował oddalić się z miejsca zdarzenia.

Dwóch świadków ruszyło za sprawcą i w końcu go zaatakowało. Mężczyźni bili 38-latka, kopali i ugodzili nożem - relacjonuje reporterm RMF FM Stanisław Pawłowski.

Dwie ranne osoby 44-latka i 38-latek, którzy - jak się okazało - byli nietrzeźwi, zostali zabrani do szpitala.

Policjaci zatrzymali na miejscu jednego ze świadków, a drugiego ujęto następnego dnia. Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności zdarzenia.

Decyzje w sprawie dalszych kroków mają zapaść po konsultacji z prokuratorem.