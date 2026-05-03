Podczas dzisiejszych uroczystości w dniu święta Konstytucji 3 Maja prezydent Karol Nawrocki powiedział, że konflikt polityczny w Polsce poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa. Dodał, że jego zdaniem instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos. Mówił także, że "trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić".

Wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego na obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja; 3 maja 2026 roku, Warszawa / PAP/Radek Pietruszka / PAP

Niedziela to Święto Narodowe Trzeciego Maja, upamiętniające uchwalenie Konstytucji w 1791 roku. Po tym, jak prezydent wręczył odznaczenia państwowe, wygłosił przemówienie na placu Zamkowym. Znaczną część swojego wystąpienia poświęcił, jak określił, "Konstytucji nowej generacji roku 2030" .

Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać - premierowski czy prezydencki. Ale powiem, że tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki - mówił prezydent.

"Konflikt polityczny poszedł za daleko"

Karol Nawrocki powiedział także, że konstytucja ta to lekcja zadana Rzeczpospolitej Polskiej i polskim elitom, a on patrzy na nią jak na zadanie.

Mam przekonanie, że dzisiejsze problemy w Rzeczpospolitej, to nie są już problemy tylko polityczne, to są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego - powiedział Nawrocki.

Dodał, że "instytucje państwowe, które mają być trwałe, mają być silne, mają budować państwo, Rzeczpospolitą, jej ciągłość, jej długie trwanie są zaangażowane do walki politycznej i partyjnej z horyzontem cztero- albo pięcioletnim", a system praworządności, mający tonować społeczne nastroje, "produkuje kolejny chaos i kolejne społeczne konflikty". Trzeba powiedzieć temu dość - oświadczył prezydent.

"Za naszą wschodnią granicą trwa wojna"

Dziś Polska jest częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wierzę, że wkrótce będziemy stałym członkiem grupy G20. Zmieniło się wszystko na świecie. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Musimy mieć taką odwagę jak oni - twórcy Konstytucji 3 maja - odwagę rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji - powiedział.

Patrzmy na nich. Niech dzisiejszy dzień nie będzie tylko wspomnieniem - niech będzie początkiem naszej wspólnej drogi do Konstytucji nowej generacji roku 2030. Niech żyje naród polski, wiwat 3 maja, niech żyje Polska! - zakończył.