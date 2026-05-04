Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała 45-letniego mieszkańca Zaporoża, który – według śledczych – na zlecenie rosyjskiej FSB przekazywał informacje o pozycjach ukraińskich wojsk. Aby nie wzbudzać podejrzeń, mężczyzna przebierał się za osobę w podeszłym wieku. Grozi mu dożywocie i konfiskata mienia.

SBU zatrzymała mężczyznę

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała w poniedziałek o zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o korygowanie rosyjskich ataków na przyfrontowe Zaporoże. Zatrzymany miał działać na zlecenie Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji (FSB), przekazując jej kluczowe dane o lokalizacji jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak podaje SBU, zatrzymany to 45-letni mieszkaniec Zaporoża. Aby nie wzbudzać podejrzeń, mężczyzna stosował nietypową metodę kamuflażu.

"Aby nie wzbudzać podejrzeń podczas gromadzenia informacji, mężczyzna udawał osobę w podeszłym wieku: garbił się, zapuścił brodę i nosił odpowiednie ubrania. Śledczy ustalili, że rosyjskie służby zainteresowały się nim, gdy szukał sposobów lekkiego zarobku w komunikatorze Telegram" - wyjaśniła SBU.