Tegoroczna matura nie będzie taka sama, jak ta z ubiegłego roku. Zmieniają się m.in. zasady oceniania ortografii, co jest pokłosiem korekt wprowadzonych niedawno przez Radę Języka Polskiego. Skrócona została także lista lektur. Pewna aktualizacja obejmie również egzamin z języka obcego nowożytnego.

Informację o zmianach w ocenianiu ortografii przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Ma to oczywiście związek z wprowadzonymi 1 stycznia nowymi zasadami pisowni .

Na tegorocznej maturze będzie można pisać zarówno "po staremu", jak i "po nowemu".

Tak będzie aż do 2030 r. Nowe zasady ortografii będą jedynymi obowiązującymi, począwszy od roku 2031.

Egzamin z polskiego - mniej lektur, więcej pytań jawnych

Jeśli chodzi o egzamin z języka polskiego, są także inne zmiany dotyczące etapów pisemnego i ustnego.

Na egzaminie z języka polskiego lista lektur obowiązkowych została skrócona - donosi portal Perspektywy. Co więcej, uczniowie zyskają także większą swobodę podczas pisania wypracowania - będą mogli odwołać się do dowolnej lektury z listy, bez konieczności wyboru konkretnego tytułu.

W 2026 roku zmieni się również egzamin ustny z języka polskiego. Uczniowie będą odpowiadać na pytania z nowej, rozszerzonej listy - zamiast dotychczasowych 68, obowiązywać będzie 76 pytań jawnych. Aktualna lista dostępna jest na stronie CKE .

Język obcy - więcej zadań otwartych

Nowością na egzaminie z języka obcego nowożytnego będzie większa liczba zadań otwartych - informuje cytowany portal. Zamiast tradycyjnych pytań typu "prawda/fałsz", maturzyści będą musieli napisać m.in. e-maile, wpisy na blogu czy forum (100-150 słów). Zmiana ma na celu lepsze sprawdzenie praktycznych umiejętności językowych.

Egzamin dojrzałości 2026. Najważniejsze daty dla tegorocznych maturzystów

Drobną zmianą jest również sam termin egzaminu dojrzałości. W ubiegłym roku abiturienci siadali do pisania dzień później (5, a nie jak w tym roku, 4 maja). Mieli więc odrobinę więcej czasu na naukę.

Tegoroczni maturzyści kończą rok szkolny 24 kwietnia .

