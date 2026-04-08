Wakacje 2026 zapowiadają się wyjątkowo długie – uczniowie będą cieszyć się aż 66 dniami wolnego. Zakończenie roku szkolnego w 2025/2026 roku przypada na piątek, 26 czerwca, ale uczniowie ostatnich klas liceów i techników zakończą rok szkolny znacznie wcześniej. Przed nimi, już po majówce, najważniejszy egzamin w życiu – matura!

Sprawdź cały artykuł i bądź gotowy na egzamin dojrzałości!

Wakacje 2026 - rekordowy czas wolnego dla uczniów

Zakończenie roku szkolnego w 2026 roku przypada na piątek, 26 czerwca. Dla uczniów szkół podstawowych i średnich oznacza to aż 66 dni wypoczynku, co czyni tegoroczne wakacje najdłuższymi od lat. Tradycyjnie, letnia przerwa potrwa przez pełne miesiące lipiec i sierpień, a dodatkowe cztery dni wolnego w czerwcu sprawią, że uczniowie wrócą do szkolnych ławek dopiero we wtorek, 1 września.

Maturzyści kończą rok szkolny wcześniej

Wyjątek od ogólnego harmonogramu stanowią maturzyści. Uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących oraz techników zakończą rok szkolny znacznie wcześniej, bo już w piątek, 24 kwietnia 2026 roku.

To właśnie oni mogą liczyć na najdłuższe wakacje w swoim życiu - ponad cztery miesiące wolnego przed rozpoczęciem studiów, które zwykle startują w październiku.

Ale wcześniej będą musieli zmierzyć się z egzaminem dojrzałości - maturą !

Matura 2026 - szczegółowy harmonogram egzaminów

Egzaminy maturalne w 2026 roku rozpoczną się tradycyjnie w maju. Najważniejsze daty to:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek), godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy)

6 maja (środa), godz. 9:00 - język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski)

W kolejnych dniach odbędą się egzaminy rozszerzone oraz ustne. Egzaminy ustne zaplanowano na okres od 7 do 30 maja, a dokładny harmonogram ustalą poszczególne szkoły.

Egzaminy rozszerzone - szczegółowy harmonogram

7 maja (czwartek), godz. 9:00 - język angielski, godz. 14:00 - historia muzyki

8 maja (piątek), godz. 9:00 - biologia, godz. 14:00 - filozofia

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - matematyka, godz. 14:00 - język rosyjski

12 maja (wtorek), godz. 9:00 - wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 - język niemiecki

13 maja (środa), godz. 9:00 - chemia, godz. 14:00 - historia sztuki

14 maja (czwartek), godz. 9:00 - informatyka, godz. 14:00 - język ukraiński

15 maja (piątek), godz. 9:00 - geografia, godz. 14:00 - język mniejszości narodowych

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - historia, godz. 14:00 - język francuski

19 maja (wtorek), godz. 9:00 - fizyka, godz. 14:00 - język hiszpański

20 maja (środa), godz. 9:00 - język polski (rozszerzony), godz. 14:00 - język włoski

21 maja (czwartek) - przedmioty w języku obcym

Jak zdać maturę w 2026 roku? Kluczowe zasady

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzysta musi spełnić kilka warunków. Najważniejsze z nich to:

Zaliczenie trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Każdy z tych egzaminów wymaga uzyskania minimum 30 proc. punktów.

Przystąpienie do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, również z progiem zdawalności 30 proc.

Obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje próg zdawalności - wystarczy obecność na egzaminie.

Matura 2026: Kiedy wyniki i egzaminy poprawkowe?

Na oficjalne wyniki egzaminów maturalnych maturzyści będą musieli poczekać do 8 lipca 2026 roku. Wtedy to Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni wyniki zarówno z głównego, jak i dodatkowego terminu matur. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki online oraz odebrać świadectwa w swoich szkołach.

Dla tych, którym nie uda się zdać któregoś z egzaminów, przewidziano dodatkową szansę. Egzaminy poprawkowe odbędą się 24 i 25 sierpnia 2026 roku, a wyniki poprawkowe zostaną ogłoszone 11 września. Osoby, które z ważnych powodów nie mogły przystąpić do egzaminu w maju, będą mogły zdawać maturę w terminie dodatkowym, zaplanowanym od 1 do 16 czerwca 2026 roku.

Najważniejsze daty roku szkolnego i matur 2026

Rok szkolny 2025/2026 zakończy się 26 czerwca, a wakacje potrwają aż 66 dni. Maturzyści pożegnają szkołę już 24 kwietnia, a egzaminy rozpoczną się 4 maja. Wyniki matur zostaną opublikowane 8 lipca, a poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Tak długi okres wolnego to doskonała okazja do wypoczynku, podróży i przygotowań do kolejnego etapu edukacji.