Norwescy archeolodzy dokonali spektakularnego odkrycia w pobliżu wioski Rena - odnaleziono tam największy w historii kraju skarb monet z epoki wikingów. Eksperci są zgodni: to przełom, który może zrewolucjonizować wiedzę o handlu, bogactwie i przemianach politycznych w Norwegii z przełomu pierwszego i drugiego tysiąclecia.

W gminie Innlandet, nieopodal wioski Rena, archeolodzy we współpracy z amatorskimi poszukiwaczami metali natrafili na niebywałe znalezisko. To największy w dziejach Norwegii skarb monet pochodzących z czasów wikingów. Eksperci z Muzeum Historii Kultury w Oslo oraz Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego od razu podkreślili, że jest to nie tylko wydarzenie narodowe, ale także międzynarodowe.

To historyczne odkrycie. Fakt, że pochodzi ono również z epoki wikingów, czyni je jeszcze bardziej spektakularnym - podkreśla Andreas Bjelland Eriksen z lokalnych władz Innlandet.

Dotychczasowe badania ujawniły, że większość odkrytych monet pochodzi z Anglii i Niemiec, a mniejsza ich liczba z Danii i Norwegii. Wśród władców przedstawionych na monetach znalazły się takie historyczne postacie jak Knut Wielki, Æthelred II, Otto III oraz Harald Hardrada.

To skarb monet z lat 980-1040 - wyjaśnia profesor Svein Gullbekk, specjalista w dziedzinie numizmatyki. Wskazuje on, że w tym okresie obce monety dominowały w norweskim obiegu pieniężnym, aż do reformy monetarnej wprowadzonej przez Haralda Hardradę w latach 1046-1066. To właśnie wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze norweskie monety, stopniowo wypierając importowane środki płatnicze.

Skarb został zdeponowany na samym początku tego procesu - dodaje profesor Gullbekk, podkreślając unikalność znaleziska.

Tajemnica zakopanego bogactwa

Archeolodzy nie ustają w badaniach, by poznać pełną skalę tego niezwykłego odkrycia oraz dowiedzieć się, dlaczego skarb został ukryty właśnie w tym miejscu. Gdzie konkretnie? Tego nie ujawniono, znaleziska objęto ścisłą ochroną, a dostęp do niego został ograniczony. Zgodnie z norweskim prawem, każde takie znalezisko jest automatycznie uznawane za dziedzictwo kulturowe i podlega ochronie państwa.

Skarb jako dowód rozkwitu handlu i przemysłu

Specjaliści podejrzewają, że odkryte srebrne monety mogą mieć związek z rozległym przemysłem żelaznym, który w okresie wikingów i średniowiecza rozwijał się intensywnie w tym regionie. Jostein Bergstøl z Muzeum Historii Kultury wskazuje, że od IX do XIII wieku w okolicach Rena funkcjonowała ogromna produkcja żelaza. Ruda była wydobywana z torfowisk, a przetworzone żelazo eksportowano do Europy.

Dodaje, że wcześniejsze wykopaliska w regionie już ujawniły dowody przemysłowej produkcji żelaza, co sugeruje, że skarb mógł być wynikiem handlu związanego z tym przemysłem.

Znalezisko wywołało ogromne emocje zarówno wśród archeologów, jak i urzędników oraz społeczności lokalnej. To naprawdę unikalne odkrycie, jakiego można doświadczyć tylko raz w całej karierze - mówi May-Tove Smiseth z władz Innlandet. Być obecnym, gdy coś takiego wychodzi na światło dzienne, to po prostu wspaniałe doświadczenie, zarówno zawodowo, jak i osobiście - dodaje.

Również Dyrektor Generalna Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego, Hanna Geiran, nie kryje zdumienia:

Cytat Ledwo mogłam uwierzyć własnym uszom, gdy usłyszałam o znalezisku. To zarówno wydarzenie narodowe, jak i międzynarodowe, a niewiele rzeczy tak bardzo pobudza wyobraźnię ludzi jak epoka wikingów w Norwegii.

Skarb, który fascynuje

Wśród odkrytych monet znalazła się m.in. moneta z Mørstad koło Rena, przedstawiająca króla w profilu z napisem "EDELRED", co dodatkowo podkreśla unikalność i historyczną wartość znaleziska. Archeolodzy zapowiadają dalsze badania i wykopaliska, które mogą przynieść jeszcze więcej informacji na temat życia, handlu i polityki wikingów w Norwegii.