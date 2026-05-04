Oskar Pietuszewski w sobotę cieszył się ze zdobycia mistrzostwa Portugalii z FC Porto, a dziś w Białymstoku zdawał maturę z języka polskiego. "Kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, ale wiadomo, że szkołę trzeba zdać" – przyznał w rozmowie z dziennikarzami m.in. RMF MAXX.
- Oskar Pietuszewski, reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik FC Porto, wrócił do Białegostoku, by przystąpić do matury.
- Mimo kariery sportowej i wyjazdu do Portugalii, indywidualnie przygotowywał się do egzaminów i podkreśla, że zdanie matury jest dla niego bardzo ważne.
Do przystąpiło ponad 344 840 tegorocznych absolwentów liceów, techników oraz szkół branżowych II stopnia. Dziś odbył się egzamin z języka polskiego. Sprawdzając arkusze, można zobaczyć, z jakimi zadaniami mierzyli się maturzyści.
W grupie, która dziś zmierzyła się z egzaminem dojrzałości, jest Oskar Pietuszewski - reprezentant Polski w piłce nożnej. 17-latek, który niedawno wyjechał z Polski, by rozwijać swoją karierę w FC Porto, wrócił do Białegostoku na sesję egzaminacyjną.
Po egzaminie rozmawiał z dziennikarzami m.in. RMF MAXX. Swoje doświadczenia z egzaminem z języka polskiego ocenił pozytywnie. Fajny temat się trafił, do wielu rzeczy można było się odwołać. Trzeba myśleć pozytywnie. Jestem zadowolony - zaznaczył.