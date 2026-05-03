Hongkong-Zhuhai-Makau Bridge to najdłuższy most morski na świecie, który odmienił komunikację w południowych Chinach. Imponująca konstrukcja o długości 55 kilometrów połączyła trzy wielkie miasta, a jej budowa trwała dziewięć lat i kosztowała około 74 miliardów złotych. Most nie tylko skrócił czas podróży, ale stał się symbolem rozwoju infrastrukturalnego regionu.

Przełomowa inwestycja w Chinach. Imponująca skala i rekordowe liczby

Most Hongkong-Zhuhai-Makau to konstrukcja, która już na etapie planowania budziła ogromne emocje. Rozciągając się na długości 55 kilometrów, stał się najdłuższym mostem morskim na świecie. Budowa trwała dziewięć lat, a jej koszt wyniósł około 74 miliardów złotych. Most połączył trzy ważne miasta południowych Chin: Hongkong, Zhuhai oraz Makau, tworząc nowy rozdział w historii transportu w regionie Delty Rzeki Perłowej.

Rewolucja w komunikacji i gospodarce regionu

Przed powstaniem mostu podróż między Hongkongiem, Zhuhai i Makau wymagała korzystania z promów, co zajmowało nawet godzinę. Teraz, dzięki nowej przeprawie, czas przejazdu skrócił się do około 40 minut. Tak znaczące ułatwienie w przemieszczaniu się nie tylko poprawiło komfort podróżnych, ale także przyczyniło się do zacieśnienia współpracy gospodarczej i handlowej pomiędzy miastami.

Most stanowi kluczowy element szeroko zakrojonego programu rozwoju infrastruktury w regionie Greater Bay Area, który ma na celu stworzenie z Delty Rzeki Perłowej jednego z najważniejszych centrów gospodarczych na świecie.

Zaawansowana inżynieria i ochrona środowiska

Budowa mostu wymagała zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań inżynieryjnych. Konstrukcja obejmuje nie tylko same mosty, ale także sztuczne wyspy i rozbudowaną sieć dróg dojazdowych. Główna część przeprawy składa się z trzech mostów nad głównymi kanałami żeglugowymi: Jiuzhou, Jianghai i Qingzhou. Dzięki temu możliwy jest swobodny ruch dużych statków w jednym z najbardziej ruchliwych szlaków morskich Chin.

Inżynierowie musieli zmierzyć się z trudnymi warunkami, takimi jak częste tajfuny oraz wymagające środowisko morskie. Aby zminimalizować wpływ na lokalną faunę, w tym chronionego delfina białego, zastosowano specjalne filary osadzone pojedynczo w dnie morskim, co ograniczyło zakłócenia w przepływie wody.

Każdy z trzech głównych mostów charakteryzuje się własnym, rozpoznawalnym stylem architektonicznym. Wieże podtrzymujące liny mają różne kształty, co nadaje całej konstrukcji niepowtarzalny wygląd widoczny zarówno z lądu, jak i z powietrza czy morza. Jiuzhou Bridge zachował swoje oryginalne, żaglopodobne wieże, które zostały zmodyfikowane na etapie szczegółowego projektu.

W realizacji inwestycji uczestniczyły międzynarodowe firmy inżynieryjne, które odpowiadały m.in. za projektowanie, budowę sztucznych wysp oraz połączenia drogowe i tunelowe po stronie Hongkongu i Makau. Całość infrastruktury uzupełniają punkty graniczne oraz dodatkowe połączenia, takie jak Tuen Mun-Chek Lap Kok Link, które włączają most w szeroką sieć transportową regionu.

Symbol nowoczesnych Chin

Od momentu otwarcia most Hongkong-Zhuhai-Makau stał się jednym z najważniejszych elementów infrastruktury transportowej południowych Chin. To nie tylko dowód ogromnych ambicji inwestycyjnych kraju, ale także praktyczna odpowiedź na rosnące potrzeby komunikacyjne dynamicznie rozwijającego się regionu. Most przyczynił się do zwiększenia mobilności mieszkańców, ułatwił handel i wzmocnił pozycję Delty Rzeki Perłowej jako jednego z kluczowych obszarów gospodarczych Azji.