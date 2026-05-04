Policja poszukuje Pawła Kozaneckiego - prawnika prawomocnie skazanego za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna nie stawił się do łódzkiego aresztu, w którym ma odbywać karę.

Wydano list gończy za Pawłem Kozaneckim - mecenasem, który spowodował śmiertelny wypadek / Shutterstock/Policja /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

List gończy za 46-latkiem wydał Sąd Okręgowy w Olsztynie - pisze TVN24.

Kozanecki został prawomocnie skazany na półtora roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Po wszystkim mówił, że "była to konfrontacja bezpiecznego auta z trumną na kołach".

Adwokat radził, że lepiej jest uzbierać lub zapożyczyć się na lepszy samochód.

Tragiczny wypadek pod Olsztynem

Do wspomnianego wypadku doszło w niedzielę 26 września 2021 roku na drodze między Barczewem a Jezioranami pod Olsztynem. Mercedes kierowany przez prawnika zjechał na drugi pas jezdni i zderzył się czołowo z Audi 80.

Dwie jadące Audi kobiety w wieku 53 i 67 lat zginęły na miejscu. Okazało się, że Paweł Kozanecki, który był trzeźwy, wracał z żoną i dzieckiem z wesela znanej influencerki Martyny Kaczmarek.

W śledztwie okazało się, że w organizmie adwokata wykryto śladowe ilości kokainy. Były one zbyt małe, by prokuratura sformułowała zarzut prowadzenia auta pod wpływem narkotyków. Kozanecki pytany w wywiadzie telewizyjnym o obecność narkotyku w organizmie powiedział: "świadomie kokainy nie spożywałem nigdy".