W piątek, 24 kwietnia, uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół branżowych II stopnia oficjalnie zakończą rok szkolny. Odbiorą świadectwa ukończenia szkoły i rozpoczną ostatnie przygotowania do egzaminów maturalnych, które wystartują już 4 maja.

Matury 2026 rozpoczną się 4 maja i potrwają do 21 maja (egzaminy pisemne), a ustne od 7 do 30 maja.

Centralna Komisja Egzaminacyjna szacuje, że w tym roku do matury przystąpi około 344,8 tysiąca tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Wraz z nimi do egzaminów podejdą również absolwenci z poprzednich lat.

Zasady matury 2026 – co się zmienia?

Tegoroczni maturzyści są już drugim rocznikiem, który zdaje egzamin dojrzałości na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie - jak w czasie pandemii Covid-19 - na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Obowiązuje tzw. "odchudzona podstawa", czyli zakres materiału został zmniejszony o 20 procent.

Absolwenci czteroletnich liceów, pięcioletnich techników oraz szkół branżowych II stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej będą zdawać maturę w tzw. Formule 2023. Z kolei absolwenci szkół starszego typu - trzyletnich liceów, czteroletnich techników i szkół branżowych II stopnia po gimnazjum - podejdą do egzaminów w Formule 2015.

Harmonogram matur 2026 – terminy egzaminów pisemnych i ustnych

Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Terminy poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ustne egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 7 do 30 maja, zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez szkoły.

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Dodatkowo czekają ich dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego. Uczniowie szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych mają jeszcze dodatkowe egzaminy z tego języka.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym - szczegółowy harmonogram:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski

5 maja (wtorek), godz. 9:00 - matematyka

6 maja (środa), godz. 9:00 - język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski)

Egzaminy rozszerzone - szczegółowy harmonogram

7 maja (czwartek), godz. 9:00 - język angielski, godz. 14:00 - historia muzyki

8 maja (piątek), godz. 9:00 - biologia, godz. 14:00 - filozofia

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - matematyka, godz. 14:00 - język rosyjski

12 maja (wtorek), godz. 9:00 - wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 - język niemiecki

13 maja (środa), godz. 9:00 - chemia, godz. 14:00 - historia sztuki

14 maja (czwartek), godz. 9:00 - informatyka, godz. 14:00 - język ukraiński

15 maja (piątek), godz. 9:00 - geografia, godz. 14:00 - język mniejszości narodowych

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - historia, godz. 14:00 - język francuski

19 maja (wtorek), godz. 9:00 - fizyka, godz. 14:00 - język hiszpański

20 maja (środa), godz. 9:00 - język polski (rozszerzony), godz. 14:00 - język włoski

21 maja (czwartek) - przedmioty w języku obcym

Przedmioty dodatkowe na maturze 2026 i zwolnienia z egzaminów

Każdy maturzysta musi przystąpić do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu. Chętni mogą zdawać maksymalnie jeszcze pięć dodatkowych egzaminów rozszerzonych. Najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest język angielski, następnie matematyka i geografia.

Niektórzy uczniowie mogą być zwolnieni z egzaminu z przedmiotu dodatkowego - dotyczy to absolwentów technikum z dyplomem zawodowym, którzy złożyli odpowiednią deklarację do 20 kwietnia. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych również mogą liczyć na zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu i automatycznie otrzymują maksymalny wynik.

Wyniki matury 2026, poprawki i progi zaliczeniowe

Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Tego samego dnia każdy maturzysta będzie mógł sprawdzić swój indywidualny wynik. Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów z każdego obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym. W przypadku egzaminów rozszerzonych nie ma progu zaliczeniowego.

Dla tych, którym powinie się noga tylko na jednym obowiązkowym egzaminie, przewidziana jest sesja poprawkowa w dniach 24-25 sierpnia. Maturzyści, którzy nie zdadzą więcej niż jednego egzaminu, będą mogli poprawiać wyniki dopiero w przyszłym roku.

Dodatkowa sesja maturalna 2026 – dla kogo i kiedy?

Osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogły przystąpić do egzaminu w terminie głównym, będą miały szansę na zdanie matury w dodatkowej sesji - od 1 do 16 czerwca.