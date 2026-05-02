Do poważnego wypadku doszło w sobotę w woj. pomorskim. Samochód strażacki z jednostki OSP Grabowo Kościerskie zderzył się w osobowym Volkswagenem. Jedna osoba nie żyje. Na miejscu lądował LPR.

Jedna ofiara śmiertelna po zderzeniu wozu strażackiego z samochodem osobowym w powiecie kościerskim / PSP Kościerzyna /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jak informują miejscowe służby, chwilę przed godziną 15:00 spłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym między miejscowościami Nowa Karczma I Grabówko w powiecie kościerskim. Zderzyć się miały wóz strażacki z OSP Grabowo Kościerskie i osobowy Volkswagen.

Na miejsce zadysponowano 5 zastępów straży.

Osobówka, która uczestniczyła w wypadku / PSP Kościerzyna /

Na miejscu okazało się, że poszkodowane są dwie osoby. Życia jednej z nich, mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nie udało się uratować.

Po drugą przyleciał helikopter LPR. Działania ratownicze trwają.

"Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka, żadna z osób podróżujących wozem strażackim nie odniosła obrażeń" - przekazali mundurowi.