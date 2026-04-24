"Pragniemy uczcić pamięć o człowieku, który całe swoje życie poświęcił pomocy słabszym i walce o lepsze jutro dla wszystkich. W tych niezwykle trudnych chwilach nasze myśli są przede wszystkim z rodziną i bliskimi Łukasza. Prosimy o wyrozumiałość wobec tej decyzji" - dodano.

Tragedia w Dąbrowie Górniczej

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek około godz. 13. 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany. Prokuratura chce postawić mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Łukasz Litewka był znany w całej Polsce z działalności charytatywnej. Jego fundacja #TeamLitewka nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.