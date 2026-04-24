Z powodu tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki Lewica zdecydowała o odwołaniu wszystkich zaplanowanych wydarzeń pierwszomajowych. W planach były m.in. popołudniowa potańcówka przy pomniku Syrenki w Warszawie, wystąpienia liderów, a także liczne wydarzenia lokalne na terenie całego kraju.
- Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.
Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w czwartek po południu podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.
"W obliczu tragicznej śmierci naszego przyjaciela, Łukasza Litewki, podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych wydarzeń pierwszomajowych organizowanych przez Lewicę w tym roku. Tego dnia nikt z nas nie będzie potrafił świętować" - czytamy w piątkowym oświadczeniu Lewicy zamieszczonym w mediach społecznościowych.