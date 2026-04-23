Politycy wszystkich opcji żegnają Łukasza Litewkę - posła Nowej Lewicy, który zginął w wypadku drogowym. "Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra" - czytamy we wpisie ugrupowania polityka.

Poseł Łukasz Litewka jechał rowerem ulicą Kazimierzowską między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdy doszło do zderzenia z samochodem . Zginął na miejscu.

Politycy wszystkich sejmowych ugrupowań opublikowali wpisy, w których żegnają posła znanego z pracy na rzecz zwierząt i osób wykluczonych. Były marszałek Sejmu Szymon Hołownia wspominał, że jeszcze w ubiegłym tygodniu prowadził punkt, w czasie którego Litewka zabierał głos. "Nie mogę uwierzyć, że po raz ostatni" - zaznaczył Hołownia.

"Zostawił po sobie tyle dobra, tyle łez zamienił w radość, spokój, nadzieję. Tylu z nas, wspierających jego zbiórki, pomagał stać się choć trochę lepszymi ludźmi. Nie ma słów. Nie ma słów... Zrobiłeś świetną robotę. Odpoczywaj. Teraz nasza kolej" - kontynuował były marszałek Sejmu.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że w śmierć Litewki trudno jest uwierzyć. "Imponował ogromnym zaangażowaniem, szczególnie na rzecz potrzebujących zwierząt. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich" - napisał Rafał Trzaskowski.

Z "niedowierzaniem" i "smutkiem" informację o śmierci Litewki przyjął lider Konfederacji Sławomir Mentzen. "Składam wyrazy współczucia jego najbliższym, przyjaciołom i sejmowym współpracownikom. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie" - czytamy we wpisie polityka.

Łukasz Litewka w Sejmie / Paweł Wodzyński / East News

Janusz Cieszyński Łukasza Litewkę nazwał "wyjątkową osobą". "Opatentował swój własny, wyjątkowy model niesienia dobra. Zawsze uśmiechnięty, a przy tym zafrasowany, że zwraca się do niego więcej osób potrzebujących, niż on jest w stanie wesprzeć. Będzie go bardzo brakowało" - zaznaczył poseł PiS.

"Mądry, wrażliwy, mocno zaangażowany w sprawy zwierząt, ale też zwyczajnie ludzki i uważny na los innych" - tak Litewkę scharakteryzował Jacek Sasin, inny z polityków PiS-u.

Kondolencje rodzinie złożyła też Marcelina Zawisza z Partii Razem. "Łukasz Litewka nie żyje. Łukasz był jedną z tych osób, która nie patrzyła na barwy partyjne czy poglądy, a na to, czy może pomóc. I pomagał. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Łukaszu nigdy cię nie zapomnimy" - podkreśliła.

Biedroń o Litewce: Był dla mnie inspiracją

Wyrazy uznania dla pracy, jaką w parlamencie wykonywał Łukasz Litewka, płyną też z Nowej Lewicy. "Łukasz Litewka swoją polityczną karierę poświęcił walce o prawa zwierząt i los wykluczonych. Był dla mnie inspiracją, przyjacielem, a przede wszystkim sojusznikiem w sprawach, które są naprawdę ważne. Serce mi pęka słysząc, że odszedł dziś tak nagle. Kondolencje dla rodziny" - zaznaczył Robert Biedroń.

Lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty Łukasza Litewkę nazwał "przyjacielem". "Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza" - zaznaczył.

"Jestem niezwykle poruszona, wręcz wstrząśnięta tą tragedią" - oceniła Anna Maria Żukowska. "Łukasz miał serce na dłoni, przyciągał dobro, pomagał ludziom i zwierzętom. Życie jest cholernie, cholernie niesprawiedliwe... Zrobimy wszystko, żeby dziedzictwo Łukasza było kontynuowane i nadal będziemy walczyć o sprawy, o które on walczył. Łukaszu, nie zapomnimy Cię nigdy!" - zapewniła.

"Takiego go zapamiętam. Dobrego, uczciwego, pomocnego i uczynnego. Łukasz Litewka był naprawdę super facetem. Żegnaj, zawsze pozostaniesz w mojej pamięci" - napisał Tomasz Trela.

Magdalena Biejat oceniła, że świat bez Łukasza Litewki będzie gorszym miejscem. "Łukasz Litewka nie żyje. Brak mi słów i nadal nie wierzę, że to prawda. Łączę się w bólu z rodziną i przyjaciółmi Łukasza w obliczu tej strasznej tragedii. Świat bez Ciebie będzie gorszym miejscem" - napisała wicemarszałek Senatu.