​Poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Miał 36 lat. Polityk swoją polityczną karierę poświęcił walce o prawa zwierząt i osób wykluczonych.

Łukasz Litewka jechał rowerem ulicą Kazimierzowską między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdy doszło do zderzenia z samochodem. Zginął na miejscu.

Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek, po godz. 13:00. "W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta" - podała. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Przeprowadzone badanie wykazało, że kierujący samochodem osobowym - Mitsubishi Colt - był trzeźwy.

Walczył o prawa zwierząt i osób wykluczonych

"W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza" - napisał na platformie X lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Robert Biedroń w swoim pożegnaniu zwrócił uwagę na aktywność Łukasza Litewki w walce o prawa zwierząt i osób wykluczonych.

"Polityczną karierę poświęcił walce o prawa zwierząt i los wykluczonych. Był dla mnie inspiracją, przyjacielem, a przede wszystkim sojusznikiem w sprawach, które są naprawdę ważne. Serce mi pęka słysząc, że odszedł dziś tak nagle. Kondolencje dla rodziny" - napisał polityk. 

"Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny" - czytamy na koncie Lewicy na X.

"Jestem dumny z teamu Litewka"

Łukasz Litewka był jedną z najbardziej wyrazistych i popularnych postaci na polskiej scenie politycznej. W 2023 roku został posłem z ramienia Nowej Lewicy. Startując z ostatniego miejsca na liście, uzyskał 40 579 głosów, wyprzedzając współprzewodniczącego partii Włodzimierza Czarzastego. Było o nim głośno, ponieważ w trakcie kampanii wyborczej wykorzystał plakaty do promowania adopcji psów ze schroniska dla zwierząt. Zdobył tym serca wielu głosujących. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

"Jestem dumny z siebie. Jestem dumny z mieszkańców, że nie zawiedli. Jestem dumny z 'teamu' Litewka. Te 40 tysięcy głosów, pierwszy wynik w regionie, niezależnie od partii politycznych, to jest coś"- mówił tuż po wyborach, w październiku 2023 r., na antenie internetowego Radia RMF24.

Wcześniej Litewka dał się poznać w rodzinnym Sosnowcu jako prężny samorządowiec.

Był inicjatorem licznych akcji charytatywnych, szczególnie tych wspierających dzieci z niepełnosprawnościami oraz porzucone zwierzęta. Jego fundacja m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy akcje ratowania zwierząt. Litewka reagował na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Łukasz Litewka miał 36 lat. Z wykształcenia był socjologiem, studiował na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim.

Dzięki swoim akcjom pomocowym zdobył dużą popularność w Polsce. Nowa Lewica w 2024 roku rozważała nawet wystawienie Litewki w wyborach prezydenckich w 2025 r.