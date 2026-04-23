​Poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Miał 36 lat. Polityk swoją polityczną karierę poświęcił walce o prawa zwierząt i osób wykluczonych.

Poseł Łukasz Litewka nie żyje / Wojciech Olkuśnik / East News

Informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Łukasz Litewka jechał rowerem ulicą Kazimierzowską między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdy doszło do zderzenia z samochodem. Zginął na miejscu.

Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek, po godz. 13:00. "W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta" - podała. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Przeprowadzone badanie wykazało, że kierujący samochodem osobowym - Mitsubishi Colt - był trzeźwy.

Walczył o prawa zwierząt i osób wykluczonych

"W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza" - napisał na platformie X lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Robert Biedroń w swoim pożegnaniu zwrócił uwagę na aktywność Łukasza Litewki w walce o prawa zwierząt i osób wykluczonych.

"Polityczną karierę poświęcił walce o prawa zwierząt i los wykluczonych. Był dla mnie inspiracją, przyjacielem, a przede wszystkim sojusznikiem w sprawach, które są naprawdę ważne. Serce mi pęka słysząc, że odszedł dziś tak nagle. Kondolencje dla rodziny" - napisał polityk.