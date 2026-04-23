Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym 23 kwietnia 2026 r. w wieku 36 lat. Był posłem z ramienia Nowej Lewicy, który pokazał, że skuteczna kampania nie musi opierać się na partyjnych sporach, lecz na realnej pomocy potrzebującym - w tym przypadku zwierzętom. Przypominamy, kim był parlamentarzysta z Sosnowca, a wcześniej wieloletni radny tego miasta. "Zarażał dobrem" - mówiła Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o tragicznie zmarłym pośle.

Protest w Sobolewie (styczeń 2026 r.) Na zdjęciu poseł Łukasz Litewka / Pawel Wodzynski / East News

Łukasz Litewka w 2023 r. uzyskał mandat poselski, zdobywając najwyższy wynik na liście wyborczej - pokonał lidera listy Włodzimierza Czarzastego.

Kim był Łukasz Litewka? Od radnego z Sosnowca do ław poselskich

Łukasz Litewka urodził się w 9 maja 1989 r. w Sosnowcu. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoją drogę w samorządzie rozpoczął w Sosnowcu, gdzie przez lata pełnił funkcję radnego miejskiego (mandat zdobywał w 2014 oraz 2018 roku). W 2019 roku ubiegał się o mandat posła z listy SLD, jednak bezskutecznie.

Z kolei w wyborach parlamentarnych w 2023 roku Litewka startował z ostatniego miejsca na liście Nowej Lewicy w okręgu nr 32 (Sosnowiec, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, powiaty: będziński i zawierciański).

Mimo odległej pozycji, zdobył ponad 40,5 tys. głosów, pokonując nawet lidera listy Włodzimierza Czarzastego (uzyskał on ponad 22,3 tys. głosów). To osiągnięcie wprowadziło go do Sejmu X kadencji i uczyniło jednym z najbardziej rozpoznawalnych posłów młodego pokolenia.

Nowa Lewica w 2024 roku rozważała wystawienie Łukasza Litewki na kandydata na prezydenta w wyborach w 2025 r. Potwierdził to wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Polityk opisał Litewkę jako "osobę bardzo elektryzującą, która robi dużo dobrego, m.in. dla różnych grup społecznych czy zwierząt". Ostatecznie kandydatką Lewicy na prezydenta była Magdalena Biejat.

Psy na plakatach: Jak Litewka zdobył ponad 40 tysięcy głosów?

Kluczem do sukcesu Łukasza Litewki okazała się niestandardowa kampania wyborcza, która odbiła się szerokim echem w całym kraju . Polityk zdecydował, że na jego banerach, obok własnego wizerunku, pojawią się zdjęcia psów z lokalnych schronisk, czekających na adopcję. Akcja stała się marketingowym majstersztykiem, który przyciągnął uwagę wyborców.

Litewka był prezesem Fundacji #TeamLitewka. To za jej pośrednictwem mobilizował wsparcie dla licznych zbiórek charytatywnych i akcji pomocowych, m.in. na leczenie chorych dzieci, zakup sprzętu medycznego czy dla osób w kryzysie.

Jako poseł, Łukasz Litewka kontynuował swoją działalność społeczną. Często angażował się w akcje pomocowe, również dla schronisk dla zwierząt.

"Media społecznościowe Łukasza były głosem ludzi, którzy potrzebowali pomocy. On nie uprawiał polityki, on po prostu robił dobre rzeczy" - mówiła Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

W ubiegłym roku wraz ze swoją fundacją zorganizował akcję "Zwierzogranie". To ogólnopolska inicjatywa, wzorowana na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która miała na celu wsparcie schronisk, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, promocję przestrzegania praw zwierząt w Polsce, a także zbiórkę funduszy na określone cele charytatywne. W ramach akcji zorganizowano też m.in. zbiórki karmy dla zwierząt. Drugą edycję zaplanowano na 14 czerwca w Sosnowcu.

Tragiczna śmierć polityka. Łukasz Litweka zginął w wypadku drogowym

Śmierć posła Litewki wstrząsnęła polską sceną polityczną. Polityk zginął w wypadku drogowym. Jak przekazała Nowa Lewica na platformie X, "jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód".

Jego formacja pożegnała go jako "człowieka o wielkim, otwartym sercu" i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Przedstawiciele różnorodnych stronnictw politycznych podkreślali jego wrażliwość i oddanie działalności społecznej.