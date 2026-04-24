Zwiększa się przepustowość krakowskiego lotniska w Balicach. Dziś otwarto nową przestrzeń w Kraków Airport, która pozwoli odprawiać więcej pasażerów z krajów spoza strefy Schengen. Na długie kolejki skarżyli się w mediach społecznościowych turyści z Wielkiej Brytanii.

Otwarcie Terminalu Wspierającego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice / Art Service / PAP

Na terenie Kraków Airport oficjalnie oddano do użytku tymczasową poczekalnię przedodlotową Pre-Boarding Zone Non-Schengen. Nowy obiekt powstał w dawnym terminalu cargo i został wyposażony w sześć dodatkowych gate’ów, co zwiększa ich liczbę na lotnisku o jedną trzecią. Już 30 kwietnia poczekalnia przyjmie pierwszych pasażerów - jej uruchomienie zbiega się z początkiem majowego weekendu.



Podczas uroczystości otwarcia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nowy terminal jest odpowiedzią na rosnące potrzeby regionu. To jest najbardziej dynamicznie rozwijające się lotnisko w tej klasie w Europie - zaznaczył szef MON, wskazując na znaczenie inwestycji dla Krakowa, Małopolski i całej Polski.

Prezes lotniska Łukasz Strutyński zapewnił, że nowa przestrzeń, mimo tymczasowego charakteru, spełnia wszystkie standardy i jest w pełni funkcjonalna. Jest to infrastruktura w wysokim standardzie, nie odbiegająca od tego co jest w głównej części terminala, to duże i przestronne pomieszczenia - przekazał Strutyński.



Prace przy przebudowie dawnego terminala cargo, który został zmieniony w tymczasową poczekalnię przedodlotową Pre-Boarding Zone Non-Schengen, trwały od lipca 2025 roku.

Nowa strefa na krakowskim lotnisku / Artservice / ArtService / PAP

W ramach inwestycji powstała nowoczesna strefa oczekiwania przed odlotem, wyposażona w sześć dodatkowych gate’ów i bezpośrednio połączona na poziomie pierwszego piętra z terminalem pasażerskim. Według władz lotniska, nowy obiekt stanowi realne wzmocnienie przepustowości portu w okresie rozbudowy głównego terminala oraz ważny element poprawy płynności obsługi pasażerów, szczególnie w godzinach szczytu.

Wartość zadania wyniosła 28,6 mln zł brutto, zaś jego wykonawcą była spółka Mostostal Warszawa S.A.

Inwestycja stanowi pierwszy etap większego planu rozbudowy i modernizacji terminala pasażerskiego Kraków Airport, którego celem jest osiągnięcie w kolejnych latach przepustowości na poziomie 19 mln pasażerów rocznie.

Zmiany będą też na drogach

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreślił podczas uroczystości, że wraz z rozwojem infrastruktury krakowskiego lotniska, resort przygotowuje inwestycje drogowe pozwalające na obsłużenie rosnącego ruchu w rejonie portu. Wśród najważniejszych wymienił rozbudowę autostrady A4 o dodatkowy, trzeci pas ruchu oraz budowę nowego węzła autostradowego Kraków Balice w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska.

Poprawa tego układu komunikacyjnego przysporzy jeszcze więcej podróżnych, którzy będą chcieli skorzystać z usług portu, a także wpłynie na rozwój gospodarczy - zauważył wiceminister.

Kraków Airport bije rekordy

Kraków Airport jest drugim co do wielkości lotniskiem w Polsce i największym portem regionalnym. W 2025 roku obsłużył rekordowe 13,2 mln pasażerów, a w bieżącym roku prognozowany jest wzrost do 15 mln. W letnim rozkładzie lotów port oferuje 173 połączenia do 39 krajów, obsługiwane przez 30 linii lotniczych.