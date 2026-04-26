Łatwogang stream bije historyczne rekordy - charytatywna zbiórka przyciąga miliony widzów, przynosząc wsparcie pieniężne dla Fundacji Cancer Fighters, która opiekuje się dziećmi chorymi na raka i ich rodzinami. Obecnie zebrano ponad 174 mln zł. Skala wsparcia, tempo wpłat i zaangażowanie gwiazd sprawiają, że to jedna z największych internetowych akcji pomocowych w historii Polski. Zbiórka pierwotnie miała się zakończyć w niedzielę o godz. 16, jednak została przedłużona do godz. 20.
Patryk "Łatwogang" Garkowski zorganizował zbiórkę, w którą zaangażowało się wiele znanych osób i firm. Najwięksi darczyńcy to:
- Firma Zen - 2,5 mln zł
- Budimex - 2,5 mln zł
- Tymbark - 2,5 mln zł
Do zbiórki dołączyły osoby prywatne i sportowcy. Piotr Zieliński wpłacił 140 tys. zł, Rafał Sonik - 100 tys. zł oraz ofiarował kask z Rajdu Dakar. Tyle samo zadeklarował Mariusz Czerkawski, oferując dodatkowo wyjątkowe nagrody dla darczyńców.
Zbiórka trwa od 17 kwietnia i przyciągnęła popularne nazwiska z polskiego show-biznesu. W transmisji udział wzięli m.in. Doda, Katarzyna Nosowska, Maffashion, Aleksandra Domańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski, Kwiat Jabłoni, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak i wielu innych.
Nie brakowało widowiskowych momentów. Doda zadzwoniła na żywo do Magda Gessler, by zakończyć konflikt, Nosowska, Maffashion i Domańska ogoliły głowy. Roksana Węgiel wystąpiła w duecie z Andziaks, raper Kubańczyk zrobił sobie tatuaż zaprojektowany przez podopieczną fundacji, a Tede połączył się z Rychem Peją i ogłosił, że ich konflikt zostaje zakończony.
Impulsem była piosenka Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", nagrana z Mają Mecan - podopieczną Fundacji Cancer Fighters. Dochód generują również jej odtworzenia.