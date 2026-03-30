Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się ostateczną kwotą 263 477 929,83 zł. Celem 34. Finału WOŚP, który odbył się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", była diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.

Jerzy Owsiak / Leszek Szymański / PAP

Zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

263 477 929 milionów złotych na leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów udowodniła , jak wielka jest siła jednoczącej Polaków dobroczynności. Tegoroczny finał zakończył się wynikiem 263 477 929,83 zł. Oficjalne podsumowanie zbiórki ogłosił prezes fundacji Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej w siedzibie WOŚP.

W dniach 2-4 marca Fundacja realizowała pierwsze w tym roku zakupy sprzętu medycznego - 83. Konkurs Ofert dedykowany urządzeniom dla onkologii i hematologii. Jak w przypadku każdych zakupów zarząd Fundacji WOŚP w wyborze urządzeń wspierali eksperci - praktycy z danej dziedziny medycyny.

W ramach 83. Konkursu Ofert Fundacja kupiła sprzęt dla dziecięcych oddziałów onkohematologii, transplantacji szpiku, laboratoriów genetycznych i patomorfologii - 39 urządzeń za łącznie 26 596 061,64 zł.

Ile do tej pory zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?

Przez ponad trzy dekady działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała rekordowe środki, które znacząco wpłynęły na rozwój polskiej medycyny. W ciągu 33. Finałów fundacja zgromadziła dokładnie 2 583 870 594 złote, co po uwzględnieniu inflacji przekracza realnie 3,7 miliarda złotych.

Najwyższe kwoty odnotowano w ostatnich latach - blisko 290 mln zł podczas 33. Finału w 2025 roku, ponad 281 mln zł rok wcześniej oraz ponad 243 mln zł w 2023 roku. Dzięki tym środkom do szpitali w całym kraju trafiło ponad 71,5 tysiąca nowoczesnych urządzeń, a szacuje się, że dziś co piąty sprzęt medyczny w Polsce został sfinansowany przez WOŚP.

Fundacja działa jednak nie tylko podczas styczniowych zbiórek - przez cały rok prowadzi programy medyczne i edukacyjne oraz reaguje na sytuacje kryzysowe, wspierając m.in. pomoc dla Ukrainy.

1,5 proc. podatku na rzecz WOŚP

Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie kończy się na corocznym Finale - jedną z najważniejszych form długofalowej pomocy jest przekazanie 1,5 proc. podatku poprzez wpisanie w PIT numeru KRS 0000030897. Środki te trafiają na realizację celów statutowych fundacji, związanych ze zdrowiem, edukacją i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Środki przekazywane w ramach 1,5 proc. podatku stanowią dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stabilne źródło finansowania działań wykraczających poza coroczny Finał. Pozwalają nie tylko na zakup sprzętu medycznego, ale także na uruchamianie ogólnopolskich programów zdrowotnych, odpowiadających na konkretne potrzeby systemu - jak leczenie wad kończyn u dzieci czy zwiększanie dostępności defibrylatorów w przestrzeni publicznej.

Fundusze te wspierają również organizację Pol’and’Rock Festival, który pełni funkcję edukacyjną i integracyjną, promując ideę społeczeństwa obywatelskiego oraz angażując setki organizacji pozarządowych w działania społeczne i edukacyjne. Jednocześnie pieniądze z 1,5 proc. umożliwiają fundacji prowadzenie całorocznej działalności oraz szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych - od wsparcia hospicjów i psychiatrii dziecięcej po doposażenie służb ratowniczych.

Jak WOŚP zarządza miliardami złotych?

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zarządza miliardami złotych w oparciu o przejrzyste procedury i ścisłą współpracę z ekspertami medycznymi. O kierunkach zbiórek i zakupie sprzętu decyduje Zarząd - z Jerzym Owsiakiem i Lidią Niedźwiedzką-Owsiak na czele - po konsultacjach z krajowymi specjalistami oraz analizie realnych potrzeb zgłaszanych przez szpitale.

Kluczowym elementem działania fundacji jest transparentność: od 2004 roku posiada ona status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza obowiązek szczegółowego raportowania finansów. WOŚP zachowuje także ścisłą rozdzielność środków - pieniądze z Finałów trafiają wyłącznie na cele medyczne, a inne inicjatywy finansowane są z odrębnych źródeł.

Dodatkowo fundacja publicznie rozlicza swoje wydatki, m.in. poprzez serwis nacoidamojepieniadze.pl, umożliwiając darczyńcom pełny wgląd w przepływ środków. Dzięki temu od lat utrzymuje bardzo wysoki poziom zaufania społecznego, należąc do najbardziej wiarygodnych instytucji w Polsce.

Marka WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych identyfikacji wizualnych w Polsce, opartą na charakterystycznym czerwonym sercu z białym napisem oraz kultowych hasłach, takich jak "Sie ma" czy "Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej".

Ważnym elementem tej marki są także unikatowe gadżety kolekcjonerskie - od Złotych Serduszek osiągających milionowe kwoty, przez legendarne karty telefoniczne, po nowoczesne e-serca i okolicznościowe monety Narodowy Bank Polski. Wszystkie te elementy budują silny, spójny wizerunek WOŚP i wzmacniają zaangażowanie darczyńców.