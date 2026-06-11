W czasie najbliższego posiedzenia Sejmu odbędzie się zamknięte spotkanie połączonych komisji, które zajmą się doniesieniami o nieprawidłowościach w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Poinformowała o tym Monika Rosa (KO). Powodem są medialne zarzuty dotyczące mobbingu i naruszania praw pracowniczych przez Monikę Hornę-Cieślak, szefową instytucji.

Wobec Moniki Hornej-Cieślak pojawiły się zarzuty mobbingu oraz złej organizacji zadań w biurze / Wojciech Olkusnik/ / East News

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Według TVN24 część podwładnych zarzuca szefowej instytucji Monice Hornej-Cieślak mobbing oraz złą organizację zadań w biurze RPD, w którym miało dochodzić do naruszenia praw pracowniczych. Skargi urzędników na RPD trafiły do sądu pracy i Państwowej Inspekcji Pracy - podała stacja.

Wspólnie z przewodniczącą Katarzyną Uberhan (Lewica) zwołujemy w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu posiedzenie połączonych komisji - Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - zapowiedziała Rosa podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Dodała, że będzie to spotkanie zamknięte, ponieważ będzie dotyczyło "treści osobowych". Posłowie, posłanki mają do pani rzeczniczki bardzo dużo pytań odnośnie tego, w jaki sposób funkcjonuje instytucja - powiedziała.

"Dużo pytań, dużo wątpliwości"

My tutaj rozróżniamy dwie kwestie. Jedna to jest działalność rzeczniczki na rzecz dzieci, tę działalność oceniamy pozytywnie. Drugą kwestią jest to, w jaki sposób traktowani są pracownicy i tutaj - w związku z informacjami medialnymi. Mamy dużo wątpliwości i dużo pytań - podkreśliła.

W jej ocenie taka instytucja jak Rzecznik Praw Dziecka "musi być organem, który traktuje swoich pracowników w sposób godny". Nie wyobrażam sobie, aby te informacje medialne pozostały bez naszej reakcji i odpowiedzi - zaznaczyła.

Rosa jest przewodniczącą komisji ds. dzieci i młodzieży, a Uberhan przewodniczącą komisji polityki społecznej i rodziny.