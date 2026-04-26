Stream Łatwoganga pobił rekord. Charytatywna zbiórka przyciągnęła miliony obserwatorów. Do akcji przyłączyło się wielu artystów, sportowców, influencerów i Youtuberów. Pieniądze wesprą Fundację Cancer Fighters, która opiekuje się dziećmi chorymi na raka i ich rodzinami. Gościem RMF FM i Radia RMF24 będzie założyciel Fundacji Cancer Fighters Marek Kopyść.

Zbiórka influencera Łatwoganga na pomoc dzieciom chorującym na raka

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Inspiracją do przeprowadzenia streamu była piosenka Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", nagrana z Mają Mecan - podopieczną Fundacji Cancer Fighters.

W transmisji udział wzięli m.in. Julia Wieniewa, Doda, Katarzyna Nosowska, Maffashion, Adam Małysz, Robert Lewandowski, Wersow, Friz, Kwiat Jabłoni oraz Maciek Musiał i wielu innych.

Czy organizatorzy akcji spodziewali się takiego odzewu? Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Ilu podopiecznych pod swoimi skrzydłami ma Fundacja Cancer Fighters? Jakie są największe potrzeby osób chorych na raka? M.in. o to zapytamy naszego gościa.