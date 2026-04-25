​Kwota zbiórki influencera Łatwoganga na pomoc dzieciom chorującym na raka cały czas rośnie, sięgając już kilkudziesięciu milionów złotych. Każda złotówka zebrana na charytatywnym streamie zostanie przekazana Fundacji Cancer Fighters. W akcję zaangażowało się wielu celebrytów, którzy wykonują najróżniejsze działania na żywo - Katarzyna Nosowska, Maffashion i Aleksandra Domańska zgoliły włosy.

Zbiórka influencera Łatwoganga na pomoc dzieciom chorującym na raka

Zbiórka na streamie influencera Patryka "Łatwoganga" Garkowskiego rozpoczęła się 17 kwietnia. Twórca internetowy zaprasza do udziału w transmisji na żywo na swoim kanale YouTube celebrytów, artystów, sportowców i twórców internetowych.Dotychczas w akcję zaangażowali się m.in. Doda, Katarzyna Nosowska, Maffashion, Aleksandra Domańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski, Maciej Musiał, Cezary Pazura, Young Leosia, Roksana Węgiel, Friz i Sylwester Wardęga. W pomoc, wpłacając darowizny, włączyli się także m.in. Dawid Podsiadło, youtuber Książulo i raper OKI.

Osoby występujące w transmisji wykonują różne działania na żywo interesujące dla ich internetowej publiczności - Doda zadzwoniła na żywo do Magdy Gessler, aby zażegnać z nią konflikt, Katarzyna Nosowska, blogerka modowa Maffashion i aktorka Aleksandra Domańska ogoliły głowę na łyso, Roksana Węgiel zaśpiewała z Andziaks, a raper Kubańczyk wytatuował sobie obrazek, który został stworzony przez jedną z podopiecznych fundacji. W niedzielę ma dojść do rewanżu Arkadiusza Wrzoska z Arturem Szpilką.

Łatwogang zbiera na chore dzieci. Niezwykła akcja youtubera

"52 miliony. Coś niesamowitego, coś nieprawdopodobnego! Tak jakbym przeliczył 8, może 9 tomografów komputerowych. Przeliczam, żebyście wiedzieli, żebyście zrozumieli, jaka to jest nieprawdopodobna wartość. (...) To wszystko jeszcze trwa, także dodawajmy do pieca i to mocno, bo akcja jeszcze trwa. Tu będzie rekord, tu będzie niesamowity rekord, coś nieprawdopodobnego - powiedział w nagraniu opublikowanym w sobotę na platformie Facebook Jurek Owsiak, komentując zbiórkę.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Dodatkowe pieniądze płyną do fundacji również dzięki odtworzeniom utworu. Po jego premierze Łatwogang zaproponował swoim obserwującym wyzwanie - tyle polubień, ile zbierze jeden z jego TikToków, tyle będzie trwała transmisja na żywo, a 1 polubienie to 1 sekunda. W ten sposób fani zdecydowali, że potrwa 9 dni.

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

Z minuty na minutę kwota rośnie. Jej licznik można śledzić bezpośrednio na streamie. W momencie publikowania tej depeszy wynosi ponad 57,5 mln zł.